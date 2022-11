Affaire de la Couronnerie : peine de prison aggravée pour l'ex-directeur Jean-François Bordat

Trois ans de prison, dont 18 mois ferme, et une amende de 100.000 euros, c'est la peine prononcée, ce mercredi, par la cour d'appel d'Orléans à l'encontre de Jean-François Bordat, l'ancien directeur de la Couronnerie, l'entreprise d'insertion de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin qui emploie notamment des travailleurs handicapés. Jean-François Bordat a été reconnu coupable de corruption, détournement de fonds publics, et abus de confiance, il avait été licencié pour faute lourde en 2013.

On lui reprochait des notes de frais sans justificatif et la passation de marchés avec des entreprises privées en échange de cadeaux et de faveurs personnelles.

150.000 euros de dommages et intérêts

La peine pénale est supérieure à la condamnation prononcée en première instance en juillet 2020 par le tribunal correctionnel d'Orléans (trois ans de prison dont un an ferme, sans amende délictuelle). En revanche, le montant des dommages et intérêts qu'il devra verser à l'entreprise d'insertion a été nettement revu à la baisse : 150.000 euros au lieu de 620.000 euros, loin des 2,5 millions d'euros que réclamait la Couronnerie.

D'où la déception affichée par Suzanne Buron qui a présidé la structure de 2013 à 2018 et qui avait déposé plainte. "Ce qui était important pour la Couronnerie, c'était de récupérer l'argent qui avait été détourné à des fins malhonnêtes, réagit-elle, car c'était de l'argent public qui ne sera pas restitué aux personnes handicapées. Je suis particulièrement déçue de ce point de vue-là."

"Le compte n'y est pas, abonde Françoise Allayen, salariée de l'entreprise d'insertion et ancienne représentante du personnel. Ceci dit, il y a quand même eu une reconnaissance de culpabilité et une condamnation : moralement, cela va satisfaire pas mal de monde."

Peine de prison aménageable

Dans son jugement, la cour d'appel a assorti la partie ferme de la peine d'emprisonnement d'un aménagement ab initio : Jean-François Bordat, âgé aujourd'hui de 74 ans, pourra donc l'effectuer par exemple sous bracelet électronique. Il a aussi été condamné à l'interdiction définitive de gérer une entreprise et à cinq ans d'inéligibilité. Il a cinq jours pour un éventuel pourvoi en cassation qui serait alors suspensif.

Trois autres prévenus chefs d'entreprise, poursuivis dans le volet corruption, avaient fait appel. Le tribunal a confirmé les peines prononcées en première instance pour deux d'entre eux (un plombier-chauffagiste et un architecte) : un an de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende. La peine est allégée pour le troisième prévenu (paysagiste) : 3.000 euros d'amende avec sursis. La Couronnerie, qui s'appelle désormais T'Hand'M, compte 10 sites et 700 salariés en France.