On présente depuis six mois Cédric Jubillar comme le seul suspect dans la disparition de sa femme Delphine à Cagnac-les-Mines. Retour sur toutes les autres pistes travaillées par les enquêteurs pendant cette année d'enquête.

Affaire de la disparation de Delphine Jubillar : les autres pistes exploitées pendant un an

Depuis un an, les enquêteurs travaillent sur l’affaire Jubillar et la disparition de Delphine, cette maman de 34 ans dont on est sans nouvelle depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. A la sortie de la deuxième audition de Cédric Jubillar devant les juges d’instruction, ses avocats ont demandé qu’on ouvre maintenant les autres pistes. Maître Emmanuel Franck disait notamment le 4 décembre "cette interrogatoire marque la fin d’un cycle. Je crois qu’il est grand temps de s’intéresser à d’autres pistes. La piste Cédric Jubillar est épuisée". D’autres pistes mais lesquelles ? Lors de sa conférence de presse le 18 juin 2021, le procureur de la République de Toulouse avait lui affirmé que "toutes les pistes étaient exploitées".

Le rôdeur

C’est l’hypothèse qui a fait peur à tous les habitants de Cagnac-les-Mines dans les premières semaines de la disparition. Selon le premier récit de son mari, Delphine Jubillar était sortie promener les chiens. Elle aurait alors pu faire une mauvaise rencontre. Pour confirmer ou infirmer cette piste, tous les habitants de Cagnac-les-Mines ont été interrogés via du porte-à-porte par les gendarmes sur la présence d’une personne suspecte dans la commune. Le téléphone de Delphine Jubillar a lui cessé de borner le 17 décembre, à 2 km environ de la maison de la rue Yves Montand.

Camping-car blanc

Ce camping-car blanc est en fait un petit camion du style fourgon qui a été vu à Cagnac-les-Mines dans les jours avant la disparition. Son propriétaire aurait stationné plusieurs jours dans le village autour du boulodrome, où il aurait rencontré Cédric Jubillar. D’ailleurs, certains amateurs de pétanque en parlent encore comme "une piste qui a été négligée". Les gendarmes se sont pourtant très vite intéressés au conducteur estimant que l’homme n’avait pas de rapport avec l’affaire.

L’amoureux éconduit

Une rumeur a aussi occupé un temps les enquêteurs dans cette affaire. Selon certains, un homme aurait été insistant avec Delphine lors d’une soirée d’anniversaire à l’automne. L’homme est connu des services judiciaires pour d’autres faits. Les gendarmes ont visiblement travaillé longuement cette piste avec fouilles et analyses des relevés téléphoniques sans pouvoir faire de lien entre lui et la disparition de Delphine Jubillar.

Le chauffeur de taxi

Parmi les autres pistes "inexploitées" évoquées par les avocats cet été, celle d’un chauffeur de taxi qui ressort de la procédure. Cet homme dit avoir vu, le matin du 16 décembre, une femme avec "un manteau beige ou blanc qui marchait au bord de la route". Delphine serait partie de son domicile avec une doudoune blanche.

Le départ en Espagne

"Ce n'est pas une disparition volontaire, ni une chute ou un accident", disait le procureur de Toulouse Dominique Alzeari le 18 juin. "Delphine Aussaguel n'avait strictement aucune raison humaine, matérielle, affective de disparaître. Elle avait aussi le projet de quitter définitivement le domicile, de s'installer avec un autre homme rencontré l'été précédent. Elle avait fait un crédit pour une voiture, faisait une recherche de logement sur Albi." Pour les enquêteurs, la disparition volontaire est exclue. La piste de l’Espagne serait venue de Cédric Jubillar, qui au cours d’une de ces premières auditions, aurait dit que si Delphine avait un amant, elle serait peut-être partie en Espagne ou ailleurs. Les enquêteurs ont vérifié cette piste d’autant que la maman de Cagnac aurait une homonyme ( Delphine Aussagel) de l’autre côté des Pyrénées.

Le djihad

Cette piste est aussi avancée un tant par le clan Jubillar comme une hypothèse. Elle est basée sur le fait que Delphine aurait dit à Cédric qu’elle priait peu de temps avant sa disparition. Des rumeurs rapportaient aussi le fait qu’elle ne mangeait plus de porc. Des éléments vérifiées par les enquêteurs rapidement, qui n'ont pas abouti.

L’amant de Montauban

Cet homme résidant à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, travaillant pour un magasin d bricolage est « officiellement » la dernière personne à avoir échangé avec Delphine Jubillar. Ils envisageaient de construire une vie à deux. Ils se sont rencontrés six mois auparavant et échangeaient des dizaines de messages par jour. L’homme a reçu un dernière photo de Delphine prête à se coucher la nuit du 15 décembre. L’homme a un alibi solide selon les enquêteurs puisqu’il se trouvait à 70 km, à Montauban selon les déclarations de sa compagne.

La femme de l’amant

C’est la piste la plus récente. Delphine et cette femme ont commencé à communiquer quelques jours avant la disparition de Delphine. Elles auraient scellé un pacte de « non-agression ». Mais un élément interroge les avocats de Cédric Jubillar. Peu de temps avant les 15 décembre, cette femme habitant Montauban auraient passé plus d’une centaine de coup de téléphone à un inconnu. « Un élément qui n’a pas vraiment été exploité » insiste les avocats du seul suspect.

La mère de Cédric Jubillar et son beau-père

Le 16 juin 2021, Nadine, la mère de Cédric et son beau-père sont tous les deux placés en garde à vue en même temps que leur fils et beau-fils. Sans doute, les gendarmes avaient-ils besoin de confirmer une éventuelle complicité. Mais le procureur Alzeari, explique surtout que tous les deux ont hébergés Cédric dès le lendemain de la disparition de Delphine et qu'il y avait du "dénigrement de son épouse partagé par certains membres de sa famille alors qu'elle était une mère exemplaire".