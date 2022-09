Affaire de la Fête des Tuiles : le procureur ne requiert aucune peine contre Éric Piolle

Deuxième journée d'audience au tribunal de Valence dans l'affaire de la Fête des Tuiles à Grenoble. Le maire de Grenoble, Éric Piolle et six autres prévenus sont soupçonnés de favoritisme et recel de favoritisme dans l'attribution de l'organisation de la Fête des Tuiles en 2015 et 2016. Après avoir interrogé le sixième et dernier prévenu, les avocats des parties civiles (la ville de Grenoble et six personnes de l'opposition municipale de droite), ont pris la parole. Puis le Procureur de la République s'est lancé dans un long réquisitoire de plus d'une heure.

Aucune peine demandée pour Éric Piolle

Pendant ce réquisitoire, il n'a pas demandé de peine pour Éric Piolle. "On va attendre le jugement mais on attend de façon plus confortable quand le procureur demande la relaxe qu'une condamnation", a déclaré le maire écologiste de Grenoble lors de la suspension d'audience ce mardi 27 septembre. Éric Piolle se dit également soulagé pour les agents de sa commune.

Réquisitions diversifiées pour les autres prévenus

Le Procureur de la République ne demande pas non plus de peine pour une ancienne agente du service achat de la ville de Grenoble. En revanche, pour ce qui est de Pascal Auclair, metteur en scène du spectacle de la Fête des Tuiles et salarié de l'association Fusées, le Procureur de la République a requis une amende. Même chose pour Erwan Lecoeur, ancien directeur de la communication de la ville de Grenoble, Paul Coste, directeur général adjoint en charge des finances et de l’administration et l'association Fusées en la personne morale de sa présidente.

En ce qui concerne François Langlois, ancien directeur général des services de la ville de Grenoble, le Procureur de la République laisse cette décision à l'appréciation du tribunal, bien qu'il ouvre largement la porte à une relaxe. "J'estime qu'il a agi de bonne foi", déclare-t-il. Actuellement, le tribunal de Valence entend les plaidoiries des avocats de la défense. Le jugement sera sans doute mis en délibéré.