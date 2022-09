Affaire de la Fête des Tuiles : retour sur la première journée d'audience

Éric Piolle, le maire écolo de Grenoble, est jugé à Valence depuis ce lundi 26 septembre avec six autres prévenus. Certains d'entre eux ont été entendus lors de la première journée d’audience. Le but est de déterminer s'il y aurait dû avoir un appel d'offre ou non pour la Fête des Tuiles en 2015.

Après avoir été renvoyé en mars dernier, le procès d’Eric Piolle et de six autres prévenus a débuté ce lundi 26 septembre devant le tribunal judiciaire de Valence. Le maire de Grenoble est jugé pour favoritisme dans l’affaire de la Fête des Tuiles. En 2015 et 2016, l'organisation de cet événement a été attribué à l'association "Fusées" sans appel d’offre. Pendant ces deux journées, le tribunal doit tenter de déterminer si un appel d'offre était nécessaire ou pas.

Débat autour des parties civiles

Le procès a commencé par un débat sur la constitution des parties civiles. Pendant ce procès, elles sont au nombre de deux : la ville de Grenoble et l’opposition municipale de droite conduite par Alain Carignon, qui n'assiste pas au procès.

L’avocat de la ville de Grenoble a immédiatement demandé à la présidente de rejeter la constitution de l’autre partie civile, celle de l’opposition municipale de droite. "On vient instrumentaliser votre pouvoir", dénonce-t-il. Même discours de la part du Procureur de la République. Cette partie civile est "irrecevable" selon lui. "Si l’idée est de représenter l’intérêt des Grenoblois, ça ne sert à rien, c’est déjà fait par l’intermédiaire de l’avocat de la ville de Grenoble."

"La place de l’opposition n’est pas ici. Ce n’est pas un cirque" - Thomas Fourrey, avocat d'Eric Piolle

L’avocat d’Eric Piolle prend à son tour la parole. "Si l’opposition municipale de droite est partie civile c’est pour les gens là-bas", dit-il en désignant le banc où sont installés les journalistes. "La place de l’opposition n’est pas ici. Ce n’est pas un cirque", ajoute-t-il. "C’est une pollution des débats". Pendant ces échanges, le maire de Grenoble reste impassible.

Le tribunal a finalement décidé de ne pas rejeter pour l’instant la constitution de partie civile de l’opposition de droite. Elle peut encore le faire à la fin des deux jours de procès.

Evènementiel ou spectacle ?

L'après-midi a été consacrée à l’interrogation des prévenus, à commencer par Pascal Auclair, metteur en scène à l'origine du spectacle de la Fête des Tuiles et salarié de l'association "Fusées". Question : ce que proposait l’association Fusées pour l’organisation de la Fête des Tuiles relevait-il du spectacle ou de l'évènementiel, auquel cas un appel d'offre aurait été nécessaire.

Seul problème, comment définir ce qui est un spectacle ou non ? Deux thèses s'opposent au cours des débats : c'est le culturel face à la justice. De son côté, Pascal Auclair affirme que c'est un spectacle. "Il y a une trame narrative, je suis metteur en scène, toutes mes créations sont uniques." Des droits d'auteur ont d'ailleurs été déposés pour cette œuvre.

Eric Piolle à la barre

Éric Piolle est ensuite appelé à la barre. Dans sa tenue habituelle, jean, chemise blanche et veste de costume, il est calme et répond presque sans aucune hésitation à chaque question de la présidente. La Fête des Tuiles faisait partie des 120 propositions de son programme électoral mais il admet ne pas avoir été associé à l'organisation de bout en bout. "Quand on met en place une équipe municipale, on délègue", explique-t-il.

Mais certains services de la Ville estimaient qu'il aurait fallu lancer un appel d'offre. Éric Piolle assure "je n’étais pas au courant". La présidente pose une dernière question. "Est-ce que désormais vous considérez qu’il aurait dû y avoir un appel d’offre ?". "Non, je suis à l’aise, serein. Moi j’avais juste envie que l’évènement soit une réussite", conclut Éric Piolle les larmes aux yeux et d'une voix tremblante.

Le maire de Grenoble a par ailleurs refusé de répondre aux question Thierry Aldeguer, avocat de l'opposition municipale de droite qui s'est constituée partie civile.