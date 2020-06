Affaire de la grotte sanglante à Sète : accusée de complicité d'assassinat, elle sort de prison

L'une sort, l'autre reste en prison. Sur décision de la Chambre de l'instruction de la cour d’appel de Montpellier, Audrey Louvet retrouve la liberté après avoir passé plus de quatre ans en prison. Poursuivie pour complicité d'assassinat, elle est accusée d'avoir servi d'appât pour attirer Patrick Isoird dans un piège, dans la fameuse grotte, sous le Mont St Clair. C'est là que la victime a été découverte, en juillet 2014, tuée de deux balles et le corps en partie calciné.

"Elle n'est pas sortie pour des raisons de fond, estime un de ses avocat Me Gérard Christol, mais par rapport à des délais manifestement trop longs de détention préventive". Légalement, les magistrats pouvaient la maintenir en détention six mois de plus. Le jour de l'audience, l'avocat général ne s'était pas opposé à sa remise en liberté.

Pour Rémi Chesne en revanche, il demandait à ce qu'il soit maintenu en détention. Celui qui était coiffeur à domicile reste en prison. Lui est poursuivi pour assassinat, une accusation qu'il a toujours niée. Il aurait voulu se venger de Patrick Isoird pour une liaison qu'il a eu avec sa femme il y a 11 ans.

"C'est incroyable ! C'est même honteux je trouve. On fait sortir celle qui reconnait les faits et Rémi Chesne, qui conteste les faits, lui, il reste en prison. C'est un traitement de faveur. Imaginez que devant la cour d'assises, elle comparaîtra libre et lui détenu" regrette amèrement un de ses avocats Luc Abratkiewicz.

Le procès est prévu en janvier 2021, devant la cour d'assises de l'Hérault. Il devait se tenir en mars mais il a été reporté en raison de la crise sanitaire.