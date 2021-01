Affaire de la grotte sanglante de Sète : l'avocat général requiert la perpétuité pour Rémi Chesnes

Aux assises de l'Hérault, l'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Rémi Chesne et 10 ans contre Audrey Louvet jugés pour l'assassinat de Patrick Isoird en 2014. Il a dénoncé le plan diabolique de Rémi Chesne, "pas un crime passionnel, mais un crime d'amour-propre"

"Cette affaire, c'est le procès d'une rancœur qui a duré 5 ans" Rémi Chesne et Audrey Louvet sont jugés depuis 10 jours pour l'assassinat de Patrick Isoird, retrouvé mort dans une grotte du Mont Saint-Clair en juillet 2014, à Sète. Ce jeudi midi, l'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité pour Rémi Chesne mais seulement 10 ans de prison à l'encontre d'Audrey Louvet pour l'enlèvement et la séquestration mais il ne retient pas l'assassinat.

Pour Georges Gutierrez, le mobile de ce meurtre, c'est l'infidélité de sa femme qui a reconnu avoir eu une aventure avec Patrick Isoird, une épouse qui s'est suicidée juste après ses aveux en 2009.

Pour mettre en marche "son plan diabolique", Rémi Chesne a eu besoin de Louvet pour servir d'appât et attirer Isoird dans la grotte, soi disant pour régler une dette d'argent "Audrey Louvet, c'est le pivot, la clef de ce crime, le chaînon manquant, elle le comprendra à ses dépens" Il rappelle que toutes les pistes ont été explorées pendant l'enquête et que l'hypothèse d'un crime crapuleux a été écartée. "On a entendu 30 témoins, Isoird n'avait pas d'ennemis, que des amis"

Il s'appuie sur la téléphonie pour rappeler les nombreux contacts entre les deux accusés. Contacts qui s'intensifient quelques jours avant les faits et qui sont en lien avec le crime selon lui. "Et vous voulez nous faire croire que c'était seulement pour de la coiffure ? " dit-il en s'adressant l'ancien coiffeur à domicile. "Vous vous moquez de qui ?".

Vous laissez derrière vous un champ de ruines, de larmes, de désespoir. Aujourd'hui vous êtes seul

Selon lui, Rémi Chesne a manipulé Audrey Louvet. Elle avait confiance en lui et il le savait. Quand elle comprend que Rémi Chesne a tué Patrick Isoird, elle a peur d'y passer elle aussi et elle se pétrifie dans le silence. L'avocat général explique ainsi pourquoi elle a mis deux ans avant de commencer à livrer des aveux.

Il rappelle que ce n'est pas Audrey Louvet qui a tué Patrick Isoird. Elle n'avait "aucun mobile, aucun intérêt". Alors que Rémi Chesne, oui. "Je pense que Audrey Louvet n'avait pas conscience que Rémi Chesne voulait assassiner Patrick Isoird". En revanche sur la séquestration, "elle se fond complètement dans projet criminel de Rémi Chesne".

"Le secret de ce crime, c'est la vengeance d'un homme blessé. Ce n'est pas un crime passionnel mais un crime d'amour-propre. Vous laissez derrière vous un champ de ruines, de larmes, de désespoir. Aujourd'hui vous êtes seul"

