Affaire de la grotte sanglante de Sète : la "douleur insupportable" de la fille de la victime

Aux assises de l'Hérault mardi soir, l'ex-femme et la fille de la victime, Patrick Isoird, sont passées à la barre. Témoignages émouvants. L'homme de 49 ans a été retrouvé mort en juillet 2014, dans une grotte du Mont St Clair à Sète. Rémi Chesne et Audrey Louvet sont jugés pour assassinat.

Alabama est aujourd'hui âgée de 19 ans. Elle se rappelle ce jour de juin 2014, elle jouait dans un pièce de théâtre, son père avait promis de venir la voir. "On était très très très proches, on avait des rapports fusionnels. Il était génial, toujours là pour moi." Sauf que son père n'est jamais venu.

Je faisais tout le tour de Sète en voiture, je ne savais pas quoi dire à ma fille"- (La mère d'Alabama)

Une absence que l'adolescente trouve "bizarre", sans plus, et elle éclate en sanglot en y repensant. Dans les jours qui suivent, les proches de Patrick Isoird se rendent à l'évidence : il a disparu. Alors, ils le cherchent, trois semaines passent et puis le 17 juillet, la mère d'Alabama, ex-femme de la victime, rentre à la maison en pleurant : "on a retrouvé papa dans la grotte".

Une future gendarme

Alabama s'en souviendra toute sa vie, elle avait 12 ans. "Je me suis effondrée, je n'avais plus de force, c'était une douleur insupportable". Ce jour-là, "on m'a enlevé une partie de ma vie".

Elle se rappelle qu'un an avant sa mort, elle avait demandé à son père d'arrêter de boire. L'abus d'alcool le détruisait, pouvait le rendre violent et elle, était malheureuse de le voir ainsi. Du jour au lendemain, il a dit stop et il a acheté "du pastis sans alcool".

C'est dur... Sept ans après c'est très dur"- (Alabama à la barre)

Aujourd'hui de ce procès, Alabama, qui prépare actuellement le concours de la gendarme adjoint volontaire, attend simplement "la justice" parce que son père, "il le mérite". Mais à aucun moment, elle n'a fait allusion aux deux accusés, ni même évoqué leur rôle. Rémi Chesne et Audrey Louvet sont jugés pour assassinat.

Lui, crie à l'erreur judiciaire. Il est soupçonné d'avoir voulu se venger de Patrick Isoird qui a été l'amant de sa femme cinq ans auparavant. Elle, déclare avoir servi d'appât à la demande de son co-accusé en attirant la victime dans cette grotte du Mont St Clair mais sans rien connaitre dit-elle de ses projets criminels.