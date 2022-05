Affaire de la jupe à Strasbourg : la plainte de l'étudiante classée sans suite

La plainte de l'étudiante de Strasbourg, qui disait avoir été agressée en plein centre ville parce qu'elle portait une jupe a été classée sans suite. C'est le journal Rue89 Strasbourg qui l'avait révélé ce vendredi. France Bleu Alsace en a eu confirmation auprès du parquet.

L'affaire avait en tout cas fait le tour de France. C'était en septembre 2020. "Il faut que la lumière soit faite que les coupables soient fermement sanctionnés". Voilà d'ailleurs ce qu'avait dit Gabriel Attal, le porte parole du gouvernement juste après la présumée agression.

Pas d'indices

Et juste avant que Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté ne se déplace spécialement à Strasbourg. Elisabeth une étudiante strasbourgeoise de 22 ans à l'époque avait en effet porté plainte. Elle disait avoir été insultée puis frappée au visage par trois hommes parce qu'elle portait une jupe. Les faits disait-elle, auraient eu lieu près de la médiathèque Malraux en plein centre ville. La jeune femme présentait d'ailleurs un large hématome sur son œil droit.

Sauf que personne n'avait répondu à l'appel à témoin. Trois semaines après les faits, rien n'avait été retrouvé non plus sur les caméras de vidéosurveillance. Un an et demi plus tard, le parquet a donc décidé de classer la plainte sans suite. Elisabeth, la jeune femme qui dit avoir été agressée n'a pas répondu à nos appels.