Affaire de la meute de chiens d'Azerat : le propriétaire condamné à une amende avec sursis

Il avait mis plus d'un an pour passer de 100 à 45 chiens, contre deux mois et demi comme il le lui était demandé. Le propriétaire de la meute d'Azerat, poursuivi pour non respect de la mise en demeure, a été reconnu coupable. Le tribunal correctionnel de Périgueux a rendu son jugement en délibéré mercredi 7 juillet, et l'a condamné à 1500 euros d'amende totalement assortie d'un sursis. Le jugement suit les réquisitions du procureur, qui au cours de l'audience le 28 avril dernier, avait requis une amende de 1500 euros.

Les demandes des associations jugées irrecevables

Deux associations de défense des animaux, la Fondation 30 millions d'amis et One Voice s'étaient constituées parties civiles et demandaient la confiscation des chiens et l'interdiction d'exploitation de chenil. Le tribunal les a jugées irrecevables.

Non respect de la limitation du nombre de chiens

En mars 2019, l'association One Voice avait déposé plainte pour notamment actes de cruautés et acte de maltraitance. Des photos et une vidéo des chiens avaient ensuite été diffusées en septembre 2019 sur les réseaux sociaux. En juillet 2019, deux inspecteurs étaient venus contrôler, et ont estimé qu'il n'y avait pas de défaut de soins et que les animaux étaient en "bonne condition physique". En septembre 2019, la préfecture de la Dordogne a demandé au propriétaire de la meute de limiter son nombre de chiens pour arriver à 45 animaux. Le 16 décembre, les inspecteurs ont constaté qu'il restait 94 chiens et 17 chiots.

A l'audience le 28 avril dernier, le propriétaire indiquait qu'il lui restait désormais "32, 33, 34 chiens".