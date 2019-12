"Affaire de la Passat grise" dans l'Indre : beaucoup de questions persistent pour des parents d'élèves

Les allées et venues d'une voiture Passat grise devant des établissements scolaires ont fait naître des inquiétudes chez certains parents d'élèves. Un couple de retraités a été identifié et auditionné. Le parquet n'a pas donné de suites. Mais les interrogations demeurent.

Pas question de tomber dans la psychose après les allées et venues d'une voiture près d'établissements scolaires ! C'est ce que dit la mère d'un élève de 12 ans, scolarisé dans un collège de l'Indre. Elle veut témoigner de façon anonyme. Elle dit faire confiance au travail des gendarmes et a bien pris connaissance de la réaction du parquet de Châteauroux. Aucune infraction n'a été commise, il s'agit probablement d'une incompréhension. Pendant leur audition, un couple de retraités explique avoir voulu s'assurer que les enfants allaient bien et n'avaient besoin de rien.

Il n'empêche, les doutes persistent. La voiture a été vue à Rivarennes, mais aussi à Villedieu-sur-Indre ou encore à Argenton-sur-Creuse. "On reste troublé par tous ces événements. Quand on habite dans un certain lieu, on ne fait pas un tour de 50 kilomètres pour s'assurer que les enfants vont bien à la sortie du bus", s'interroge cette femme qui souhaite rester anonyme. Son fils de 12 ans a croisé la route de cette voiture Passat grise, un soir à la sortie du collège. Il avait déjà reçu un mot dans son carnet de correspondance, invitant les élèves à la prudence. "Il a commencé à avoir peur, il a couru. À ce moment-là, la voiture a mis son clignotant et a commencé à le suivre dans cette montée sans chercher à le dépasser sur 15-20 mètres. Cette voiture est restée visiblement volontairement derrière lui en donnant des à-coups sur l'accélérateur", témoigne sa mère.

Son fils a été entendu par les gendarmes, dans le cadre de l'enquête. Il a reconnu la voiture des suspects. "J'ai demandé à un gendarme s'il trouvait que ce mode opératoire était caractéristique d'une tentative d'enlèvement sur mineur, il m'a dit que oui. Donc j'ai porté plainte", poursuit la mère de famille. "Je ne veux absolument pas créer une psychose. C'est juste une question de vigilance. En-dehors de ce fait-là, le risque d'enlèvement est réel en France. _En tant que parent, on peut se poser des questions. On n'est pas plus rassuré en lisant l'article comme quoi le couple n'avait pas d'intentions malveillantes. Tout le monde peut dire qu'il n'a pas d'intentions malveillantes_", ajoute cette mère de famille.

Peut-être que ce couple a une vie très tranquille, c'est ce que je souhaite. Mais aujourd'hui, on laisse les parents dans l'inquiétude"

D'autres parents ont témoigné sur les réseaux sociaux ou directement auprès de France Bleu Berry.