Affaire de la SENIM : le Parquet de Nîmes fait appel

L'affaire dite de la SENIM peut finalement encore connaître un nouveau rebondissement. Alors que ce mardi la nullité de la procédure a été retenue par le tribunal correctionnel de Nîmes, le Parquet a interjeté appel du jugement ce mercredi. "Le dossier sera soumis à l'examen de la cour d'appel de Nîmes", indique Eric Maurel Procureur de la République.

Le procès devait durer trois jours, de mardi à jeudi inclus. Il a été arrêté dès mardi midi. Devaient répondre devant la Justice : l'ancien président de la SENIM et actuel président de l'Agglo de Nîmes Franck Proust, Jean-Luc Colonna d'Istria, l'investisseur immobilier, Michel Bonnet, ancien responsable à la Senim et deux responsables de société, René Payre et Toussaint Payre.

Franck Proust est soupçonné de trafic d'influence et de favoritisme sur fond de ventes de terrains et de travaux réalisés sans appels d'offres.