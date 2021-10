Affaire de la sextape : 10 mois de prison avec sursis requis contre Karim Benzema

Dix mois de prison avec sursis. C’est ce que le parquet a requis à l’encontre de Karim Benzema, jugé en son absence depuis mercredi en correctionnelle à Versailles dans l’affaire de la sextape. Une amende de 75.000 euros a également été requise. Le joueur de 33 ans comparait avec quatre autres prévenus. La star du Real Madrid est "normalement porteuse de notoriété, de valeurs, d'espoir et d'une image", a insisté le procureur de la République.

Concernant les quatre autres prévenus, le procureur de la République s'est montré le plus sévère avec Mustapha Zouaoui pour lequel il demande 4 ans de prison ferme et 15 000 euros d'amende. Deux ans de prison ferme et 5 000 euros d'amende ont été requis contre l'ami d'enfance de Karim Benzema, Karim Zenati. 18 mois de prison ferme et 15 000 euros d'amende ont été requis à l'encontre de Axel Angot. Le procureur demande enfin 18 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende contre Younes Houass.