Le tribunal correctionnel de Versailles a reconnu mercredi Karim Benzema coupable dans l'affaire dite de la sextape et a été condamné à un an de prison avec sursis. Dans la foulée du verdict, ses avocats ont indiqué que le footballeur faisait appel du jugement.

Affaire de la sextape : Karim Benzema condamné à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende

Mercredi, le tribunal correctionnel a reconnu Karim Benzema coupable de "complicité de tentative de chantage" pour son implication dans dans l'affaire de la sextape de son ancien coéquipier en équipe de France Mathieu Valbuena. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende, soit la peine maximale encourue. Les deux footballeurs étaient absents à l'énoncé du jugement, en raison du calendrier sportif, selon leurs avocats.

Dans la foulée du verdict, Antoine Vey et Sylvain Cormier les avocats du sportif ont indiqué faire appel de sa condamnation. Ils se disent "sidérés" et dénoncent une peine "sévère", "injuste", une "condamnation sans preuve" et "d'affichage" ainsi qu'une "présentation tronquée des faits".

Les quatre autres prévenus condamnés

Contre les quatre autres prévenus de ce dossier qui a secoué le monde du football français, le tribunal correctionnel de Versailles a prononcé des peines allant de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis à deux ans et demi de prison ferme.

Le concierge de luxe Axel Angot qui a trouvé et conservé la vidéo est condamné à deux ans de prison ferme aménageables. Mustapha Zouaoui qui a contacté plusieurs intermédiaires a été condamné à deux ans et demi de prison ferme avec mandat d'arrêt et 3.000 euros d'amende. Younes Houass, le premier intermédiaire, est condamné à 18 mois de prison avec sursis. Et Karim Zenati, récidiviste qui a été contacté par Mustapha Zouaoui et a mis Karim Benzema dans la boucle, est condamné à 15 mois de prison aménageables et 3.000 euros d'amende.

Jugement plus sévère que les réquisitions du parquet

Le jugement est donc plus sévère que les réquisitions du parquet de Versailles qui avait demandé 10 mois de prison avec sursis et l'amende maximale de 75.000 euros à l'encontre de l'attaquant du Real Madrid lors de son procès le mois dernier, auquel il n'avait pas non plus assisté en raison du calendrier sportif. Le tribunal a jugé que le mobile de Karim Benzema n'était pas l'argent que pouvait rapporter l'amende mais son lien indéfectible avec son ami d'enfance Karim Zenati.

Le président du tribunal a estimé que, si Karim Benzema n'a pas eu connaissance des manœuvres précises, la teneur de son entretien à Clairefontaine avec la victime démontre qu'il s'est personnellement impliqué avec des subterfuges. Il avait notamment dit à son coéquipier : "Sur la tête de ma fille, il n'y aura pas de copie de la vidéo."

Le président rappelle aussi l'enregistrement téléphonique diffusé au cours de l'audience, il y a un mois, dans lequel on entend Karim Benzema parler avec son ami d'enfance Karim Zenati, également prévenu dans cette affaire. Tous deux se moquent de Mathieu Valbuena, l'insultent, puis Karim Benzema dit : "Il ne nous prend pas au sérieux" - ce "nous" étant considéré comme la preuve de son implication selon le parquet.

Valbuena a "eu peur" pour sa carrière

Lors de l'audience, Valbuena, 37 ans, actuel milieu de terrain de l'Olympiakos en Grèce, avait expliqué avoir "eu peur" pour sa carrière. "Je savais que si la vidéo sortait, ça allait être compliqué pour moi", avait-il expliqué à la barre, avant de préciser : "Je me suis senti en danger, mon premier réflexe a été de porter plainte". L'ancien joueur de Marseille et de Lyon avait également rappelé que cette affaire lui avait coûté sa place en équipe de France, lui qui comptait à l'époque 52 sélections avec les Bleus.

Karim Benzema, lui, est resté éloigné de la sélection tricolore pendant plus de cinq ans avant de faire un retour surprise avant l'Euro-2021. Il y a deux semaines, le patron de la Fédération française de football Noël Le Graët a expliqué que l'attaquant de 33 ans "ne serait pas exclu" de la sélection en cas de "sanction judiciaire". Interrogé sur cette question début octobre, le sélectionneur Didier Deschamps était resté évasif, répétant qu'il faisait "des choix sportifs" au moment de convoquer ses joueurs. Quant au Real Madrid, il semble très peu probable qu'il sanctionne l'un de ses meilleurs joueurs, qu'il a toujours soutenu dans cette affaire.