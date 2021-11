Affaire de maltraitance dans une crèche de Saint Denis-en-Val : le procès aura lieu le 7 décembre

Une première audience a eu lieu ce mardi au tribunal correctionnel d'Orléans concernant les soupçons de maltraitance à la crèche Lib' et bulle de Saint-Denis-en-Val : la justice a finalement décidé de juger les quatre employées impliquées dans cette affaire lors d'un procès unique, en décembre.

Une première audience judiciaire s'est tenue ce mardi dans l'affaire de maltraitance dans une crèche de Saint-Denis-en-Val : quatre auxiliaires de puériculture sont soupçonnées d'avoir eu des comportements inadaptés, pouvant aller jusqu'à des injures et des brimades, vis-à-vis de très jeunes enfants, âgés de 4 mois à 3 ans. Initialement, cette affaire devait être scindée en deux procès distincts. Mais hier, le tribunal correctionnel d'Orléans a décidé de juger les 4 prévenues en même temps, et ce sera le 7 décembre prochain.

Un découpage procédural initialement bancal

A l'origine, le Parquet d'Orléans avait en effet prévu que soient jugées d'abord les deux auxiliaires de puériculture sur qui pèsent les charges les plus lourdes, le cas des deux autres jeunes femmes devant être examiné en janvier lors d'une audience de plaider-coupable. Un découpage procédural plutôt bancal, dénoncé par les parties civiles et auquel la procureure elle-même a fini par renoncer.

Les quatre employées de la micro-crèche Lib' et Bulle à Saint-Denis-en-Val seront donc finalement toutes jugées lors d'une audience unique, le 7 décembre. Trois pour violences sans incapacité sur mineur par personne ayant autorité sur la victime, la dernière pour non-dénonciation des faits - on parle d'insultes, de gros mots, de punitions allant jusqu'à enfermer les enfants dans le noir - sur une période d'un an, jusqu'à ce que la gérante de la crèche alerte la police, en août dernier.

15 enfants victimes présumées

En tout, il y a 15 enfants victimes présumés - leurs avocats avaient demandé un complément d'enquête, pour évaluer les préjudices psychologiques, au moyen d'expertises à l'unité médico-judiciaire du CHRO- ce que le tribunal a refusé, rejoignant les réquisitions de la procureure d'Orléans. "Il y a suffisamment d'éléments matériels dans ce dossier, notamment des captures d'écran et des vidéos, pour la manifestation de la vérité," a expliqué Emmanuelle Bocheneck-Puren, "je ne souhaite pas qu'on rajoute du traumatisme à de très jeunes enfants."

Les trois employées poursuivies pour violences encourent jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 € d'amende ; le délit de non-dénonciation de violences sur mineur est passible de trois ans de prison et 45.000 € d'amende. En attendant leur procès, les quatre jeunes femmes restent libres sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ayant de près ou de loin des contacts avec des mineurs.

A noter que la société Cocci'Bulle, propriétaire de la crèche, fait actuellement l'objet d'une procédure de sauvegarde au tribunal de commerce d'Orléans.