Affaire de Montigny : 24 ans après, un ancien gendarme affirme avoir recueilli les aveux de Francis Heaulme

Un gendarme à la retraite a créé la surprise ce vendredi devant les assises de la Moselle. Ce Messin a enquêté sur le meurtre de Laurence Guillaume pour lequel Francis Heaulme a été condamné à perpétuité en 1995. Il affirme que le tueur en série lui a avoué le crime de Montigny-lès-Metz.

Quand il s'agit du double meurtre de Montigny-lès-Metz et de Francis Heaulme, la cour d'assises de la Moselle est habituée aux rebondissements. En 2014, des témoins s'étaient manifesté au dernier moment pour mettre en cause Henri Leclaire. Résultat : procès suspendu, Henri Leclaire mis en examen, puis hors de cause, et retour à la cour d'assises pour Francis Heaulme. Ce vendredi, troisième semaine du procès, nouvelle surprise avec la déposition de Pierre-André Virolet, gendarme à la retraite. Il affirme qu'en 1993, Francis Heaulme lui a parlé du crime de Montigny.

Le gendarme Virolet faisait partie de la cellule d'enquête sur le meurtre de Laurence Guillaume. Cette adolescente de 14 ans, rencontrée dans une fête foraine à Metz, a été tuée par Francis Heaulme et violée par son cousin. Pour cela, le routard du crime a été condamné à la perpétuité par la cour d’assises de la Moselle en 1995. C'est dans le cadre de cette enquête que Francis Heaulme aurait parlé du crime de Montigny, qui remonte lui à 1986.

D'après ce que le témoin a affirmé à la barre ce vendredi matin, Francis Heaulme a expliqué qu'il avait "tué deux gosses à coups de pierre". C'était de manière informelle, il n'y a pas eu de procès verbal. A l'époque, Patrick Dils avait été condamné en 1989 pour le crime de Montigny. Les avocats de Francis Heaulme lui demandent pourquoi il ne s'est pas manifesté plus tôt, le gendarme à la retraite répond que c'est précisément à cause de ce long silence qu'il vient parler aujourd'hui.

"C'est pour ça que je me suis manifesté aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il y ait un déni de justice" #Heaulme — rachel noel (@parentnoel) May 12, 2017

Ce témoignage a provoqué des remous dans la cour d'assises, l'indignation des avocats de Francis Heaulme comme de certains défenseurs de la partie civile. Ceux de l'accusé menacent de poursuivre Pierre-André Virolet pour faux témoignage.