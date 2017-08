Affaire de Montigny-lès-Metz : Henri Leclaire demande réparation

Accusé, puis mis hors de cause dans l'affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz, Henri Leclaire s'estime victime des fautes commises par la justice. Il réclame réparation.

"Il est usé, fatigué, malade" décrit son avocat au sujet d'Henri Leclaire. Mais aujourd'hui, l'ex-manutentionnaire veut mettre fin à des années de soupçon. Son nom reste à jamais associé à l'affaire du double meurtre des petits Cyril et Alexandre à Montigny-lès-Metz en 1986.

Henri Leclaire, avait été l'un des premiers à avouer à l'époque, avant de se rétracter et de clamer son innocence. Ces aveux, et de nouveaux témoignages avaient conduit à sa mis en examen en 2014. Mais l'homme avait finalement bénéficié d'un non lieu, et c'est seul que Francis Heaulme s'est présenté et a été condamné devant les assises de la Moselle en mai dernier.

Il réclame une indemnisation pour les fautes commises, notamment lors de sa mise en examen en 2014, en insistant sur ses aveux. C'était comme si on redonnait de la crédibilité aux aveux de Patrick Dils. Ils ont été obtenu dans des conditions indignes d'une justice du XXIe siècle. On a remis la suspicion sur lui de façon fautive. Maître Thomas Hellenbrand, avocat d'Henri Leclaire

L'avocat a donc lancé une procédure en responsabilité contre les dysfonctionnements de la justice.