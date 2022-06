Affaire de Neuvy-Sautour : de la prison ferme requise contre le prévenu

Renvoyée quatre fois depuis 2019, l'audience de l'homme soupçonné d'avoir foncé en voiture sur l'installation d'un spectacle de l'humoriste Dieudonné à Neuvy-Sautour en 2019, a enfin eu lieu ce mardi 14 juin au tribunal d'Auxerre.

Deux ans et demi de prison ferme dont six avec sursis, la confiscation de son véhicule, le retrait de son permis de conduire et 700 euros d'amende : voilà ce que le parquet d'Auxerre a requis contre le prévenu, Gilles C.

Cette homme de 70 ans, médecin encore en activité, plaide un coup de sang, une colère montée subitement. "Je faisais une sieste, et des bruits de sono m'ont réveillé" décrit-il. Il met en avant une santé fragile : "Jai fait trois infarctus et je gère mal le bruit, ça me donne des migraines".

Je ne dors plus, je fais des terreurs nocturnes

Dans sa course, quatre personnes ont été blessées, dont Hervé Houdemont, 43 ans au moment des faits. L'événement lui a causé 21 jours d'ITT, une entorse à la cheville et surtout, des séquelles psychologiques. "A l'heure actuelle, je ne peux plus monter en voiture, ça me fait trop peur. J'ai des terreurs nocturnes, des cauchemars, je prends des cachets pour m'endormir" détaille-t-il.

Il met également en avant un deuil tout récent au moment des faits ; son frère venait de mourir trois jours avant. "La seule chose à laquelle je pensais, c'était ma mère, au fait qu'elle allait peut-être devoir enterrer son second fils". Il explique que cette pensée est la seule qui lui permette de continuer encore à se battre, même s'il avoue être en dépression. "Je n'ai plus de travail, je n'ai plus goût à rien.. J'entame une thérapie" conclut-il.

Le délibéré est renvoyé au 12 juillet prochain.