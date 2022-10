Affaire de pédophilie au centre aéré d'Arcachon : il n'y aura pas de procès en appel

Il n'y aura finalement pas de procès en appel concernant l'affaire de pédophilie qui a secoué le centre aéré "les Mille Potes" à Arcachon. L'ancien animateur âgé de 26 ans, y renonce, indique l'avocat des parties civiles maitre Arash Derambarsh. Il avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle en juillet dernier par la cour d'assises de la Gironde ; reconnu coupable de viols et agressions sexuelles sur cinq fillettes durant leur sieste en décembre 2016.

Durant l'enquête et le procès à Bordeaux, Alexis avait reconnu une pulsion sexuelle et des attouchements à une reprise sur trois fillettes mais il a toujours nié les accusations de viol. Christian Blazy, avocat de l'accusé, avait déploré une affaire "montée en épingle et surmédiatisée" qui aurait dû être jugée selon lui devant un tribunal correctionnel.