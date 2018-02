Après l'affaire de pédophilie présumée impliquant un des chefs de Chœur du Conservatoire, certains parents se demandent comment on a pu laisser un enseignant organiser des voyages à Paris pendant plusieurs années sans être au courant. La mairie de Tours de son côté met en place une cellule d'écoute.

Beaucoup de questions restent en suspens après l'affaire que France Bleu Touraine vous révélait mercredi. L'un des chefs de chœur du conservatoire de Tours, marié et père de famille, a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles lundi soir. Au moins 6 ou 7 garçons âgés de 13 à 16 ans auraient été victimes de cet enseignant. Ce pédophile présumé avait déjà été condamné pour des attouchements sur un élève en 2005, mais il avait été finalement relaxé l'année suivante puis réintégré à son poste au conservatoire. D'où l'incompréhension, et l'indignation de certains parents...

Je ne peux pas accepter ça. Comment peut-on maintenir un enseignant qui travaille avec des enfants, en ayant des doutes ou des soupçons. Soit on prend une mesure radicale, parce qu'on parle d'enfants. Soit on le réaffecte à d'autres missions, où il n'y a pas d'enfants

C'est le cas de celui que nous avons rencontré. Pour ce parent, la pilule est très difficile à avaler. Il dit surtout être très en colère aujourd'hui. Dans une conférence de presse mercredi, le maire Christophe Bouchet a assuré avoir été obligé de réintégrer l'enseignant après sa relaxe en 2006, mais qu'une surveillance avait été mise en place suite à cette réintégration. Christophe Bouchet qui précise que personne au sein de la direction du conservatoire n'avait été mis au courant de ces week-ends qu'il organisait à Paris avec 2 ou 3 enfants. Mais ce parent d'élève donc, a quand même du mal à y croire. Je contiens ma colère. Les enfants quand il s passaient un super week-end à Paris, ils devaient en parler à leurs copains.

Je peux pas imaginer qu'à un moment donné, un enseignant, un surveillant.... n'ait pas été au courant. C'est là que je m'interroge. Alors qui était au courant ?

Pour l'instant, aucune réponse à cette question qui devra être déterminée par l'enquête. De son côté le maire de Tours Christophe Bouchet appelle à ne pas essayer de chercher des responsabilités ou des défauts de vigilance. Il insiste sur le profil du pédophile présumé, un homme "machiavélique à l'organisation redoutable". La mairie de Tours qui a fait savoir qu'une cellule d'écoute allait être mise en place dès ce vendredi matin au sein du conservatoire pour le personnel, et deux autres demain pour les parents et pour les élèves du Chœur des Jeunes du conservatoire.