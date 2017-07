Affaire de pédophilie dans la Loire : la stupeur des catholiques après les révélations

Le diocèse de Saint-Étienne a confirmé qu’un prêtre de 84 ans avait abusé dans le passé d’au moins trois enfants dans les années 80-90. Des révélations qui interrogent les habitants des anciennes paroisses de ce curé, notamment à la Talaudière.

Le prêtre Ligérien de 84 ans, accusé de pédophilie, a exercé à la Talaudière de 1975 à 1985. Une des victimes qui l’a dénoncé habite d’ailleurs dans cette commune. Des faits qui ont été dénoncés à la justice mais qui sont prescrits. La justice canonique – justice interne à l'église - a aussi été saisie.

N'empêche, dans toutes les communes où le prêtre a exercé on se pose beaucoup de questions. Les souvenirs lointains du curé accusé remontent à la surface. "C’était un grand gaillard, assez physique mais c’est tout" raconte Jacques. Nicolas avait le sentiment que ces affaires de pédophilies n'arrivaient qu'aux autres : "J’espère qu’il ne s’en est pas pris à quelqu’un de chez nous, de notre commune."

Est-ce que mes filles m'en ont parlé ? Marthe 90 ans

Et justement Marthe, notamment, habite depuis toujours la Talaudière. Elle a aujourd’hui 90 ans, et elle eu quatre enfants : trois filles et un fils. Elle vient de découvrir ce que l'on reproche à son ancien curé. Et elle n'a qu'une envie : en parler à ses filles. "Je n’accuse personne, mais mes filles sont comme les autres, est-ce qu’elles m’en ont parlé ? Je vais savoir ça. Je vais leur téléphoner pour savoir si elles savaient."

Que les prêtres puissent se marier

Mais au-delà de la personne de l'ancien curé de la paroisse pour les habitants de la Talaudière, c'est encore une preuve qu'il faut des changements dans l'église. "C’est à eux de faire attention à leurs curés, il faut être plus à leur écoute" dit Nicolas. Et Jacques poursuit "Il faut que les prêtres puissent se marier, ils seraient moins attiré par les petites filles ou les petits garçons." Et Marthe de conclure "L'église nous dit de pardonner, qu'il faut pardonner à tout le monde, mais ce n'est pas facile."