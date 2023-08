Affaire de séquestration à Forbach : ce que le mari a dit en garde-à-vue

Que s'est-il passé dans cet appartement de l'Avenue Saint-Rémy de Forbach ? Dimanche, une femme allemande de 53 ans a appelé la police outre-rhin en affirmant qu'elle était séquestrée depuis plusieurs années par son mari . Elle déclare aussi qu'elle a été violée et torturée.

Le mari a été interpellé à 6h, lundi matin, et placé en garde-à-vue. De son côté, la femme a été hospitalisée à l'hôpital Mercy de Metz. Dans une conférence de presse lundi soir, le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady, a cependant appelé à la prudence dans cette affaire. "Le scénario semble permettre a priori d'éloigner le spectre de Barbe Bleue en Moselle-Est", a-t-il affirmé, mais "l’état de santé de madame est altéré". "Il faut déterminer dans quelles circonstances, elle aurait dû être prise en charge".

Il nie toute violence et parle d'une maladie de sa femme

En garde-à-vue, le mari a expliqué que sa femme souffrait d'une maladie auto-immune et qu'elle ne pouvait presque plus bouger à cause de très lourds rhumatismes, indique une source proche du dossier à franceinfo . Des déclarations qui pourraient expliquer qu'elle ait été retrouvée dans un état de santé fragile, allongée sur son lit.

Son époux nie toute violence et explique aux enquêteurs qu'il a préféré faire de l'automédication et s'occuper de sa femme seul, à cause de leur situation administrative.

Ce mardi matin, le quinquagénaire est toujours en garde à vue. La femme, elle, est hospitalisée à l'hôpital Mercy de Metz. Elle doit être examinée par la médecine légale ce mardi pour analyser son état de santé.

Des analyses psychiatriques demandées

Le procureur de Sarreguemines explique ce matin à France bleu que des analyses psychologiques ont été demandées pour le couple.

L'enquête devra déterminer pourquoi cette femme a appelé la police allemande pour dénoncer des faits de séquestrations, viol et torture, et si ces faits sont avérés.