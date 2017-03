Affaire de stupéfiants à Brive : de la relaxe à trois ans de prison pour les douze prévenus

Le tribunal correctionnel de Brive vient de rendre ses décisions, ce vendredi après-midi, dans la vaste affaire de stupéfiants jugée depuis ce jeudi. Onze des douze prévenus viennent d'être reconnus coupables, une femme est relaxée.

Entre janvier 2015 et fin mars 2016, ils étaient soupçonnés d'avoir fournis et vendus des dizaines de kilos de résine de cannabis, et aussi un peu de cocaïne dans le quartier de Tujac, à Brive. C'est pour cette raison que douze prévenus comparaissaient depuis ce jeudi dans la cité gaillarde. Ces neuf hommes et trois femmes âgés de 21 à 42 ans sont désormais fixés puisque le tribunal correctionnel vient de rendre ses décisions ce vendredi après-midi.

Trois ans de prison pour le chef de bande

Celui considéré comme étant la tête du réseau, âgé de 35 ans, écope de trois ans de prison dont un an avec sursis mise à l'épreuve, sans mandat de dépôt. Le parquet avait requis, pour sa part, une peine de quatre ans de prison avec mandat de dépôt. Deux autres hommes sont également condamnés à trois ans de prison : le premier avec un an et demi de sursis mise à l'épreuve et maintien en détention (il était le seul à avoir été placé en détention provisoire dans l'attente du procès), et le second avec deux ans de sursis mise à l'épreuve. D'autres sont aussi reconnus coupables mais condamnés à des plus petites peines : de cent-cinq heures de travail d'intérêt général à un an et demi de prison avec sursis. Enfin, une femme de 26 ans a, elle, été relaxée alors qu'elle comparaissait pour "recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui".