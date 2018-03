Affaire de viol d'une fillette à Genlis : c'est désormais la police qui est chargée de l'enquête

Par Anne Pinczon du Sel, France Bleu Bourgogne et France Bleu

Après un an et demi d'enquête, les gendarmes de Dijon ne travaillent plus sur l'affaire du viol d'une fillette à Genlis. Le juge d'instruction a décidé de transmettre le dossier à la direction interrégionale de la police judiciaire. Une nouvelle étape dans cette affaire complexe et sensible.