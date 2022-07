Affaire de viol à Périgueux : pourquoi la justice décide de laisser libre le mis en cause

Pourquoi l'homme d'une trentaine d'années soupçonné d'avoir violé une femme mardi 19 juillet sur le parvis de l'église de la cité à Périgueux n'a-t-il pas été placé en détention ? Mis en examen pour viol jeudi 21 juillet, il a été placé sous contrôle judiciaire. Cela signifie qu'il doit pointer régulièrement au commissariat, mais qu'il est laissé libre. Sollicitée par France Bleu Périgord, la procureure de la République de Périgueux explique pourquoi la justice a décidé de ne pas l'envoyer en prison.

Il a été placé sous contrôle judiciaire

On n'a pas encore la version de la victime, car elle n'a pas pu être examinée et entendue. Mais selon l'homme, ils se seraient rencontrés le soir-même, ils auraient passé la soirée ensemble, à boire. Peu avant minuit, un passant a donné l'alerte, ils décrit une scène de viol sur le parvis de l'église. Sur place des riverains racontent avoir entendu des cris, certains voisins ont entendu un homme dire à un autre "d'arrêter". Interpellé, puis placé en garde à vue, l'homme âgé d'une trentaine d'années et originaire de Dordogne a été mis en examen pour viol, et placé sous contrôle judiciaire avant son procès.

La justice peut décider de l'envoyer en prison à tout moment

Il peut être difficile d'imaginer un homme soupçonné de viol laissé en liberté, mais la procureure de la République de Périgueux explique qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison comme ça. Pour prononcer un placement en détention provisoire, la justice doit démontrer que le placement sous contrôle judiciaire n'est pas suffisant. Parce que le mis en cause risquerait de recommencer, parce qu'il pourrait en profiter pour cacher des preuves ou des indices, parce qu'il pourrait faire pression sur la victime ou encore parce qu'il pourrait quitter le territoire. Or, on ne peut pas prouver que le trentenaire va commettre d'autres viols. Il a un casier judiciaire vierge, il n'a pas le profil d'un prédateur qui suit les femmes dans la rue.

Tous ces éléments devront bien sûr être comparés à la version de la victime, dès qu'elle aura pu être entendue par les enquêteurs. Et en fonction de l'avancée de l'enquête, si elle décrit une scène complètement différente par exemple, la justice peut décider à tout moment d'envoyer l'homme en prison.