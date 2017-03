Affaire de viol à Bordeaux : Des rugbymen du FCG mis à pied

Le club de rugby Grenoblois a annoncé dans un communiqué la mise à pied à titre conservatoire de plusieurs de ses joueurs. Il s'agit des joueurs appelés à être entendu la semaine prochaine dans le cadre de l'enquête ouverte à Bordeaux après la plainte pour viol déposée par une jeune femme de 21 ans.

Le FCG a ce vendredi officiellement été averti que plusieurs de ses joueurs allaient être entendus mardi prochain dans le cadre de l'enquête pour flagrance ouverte à Bordeaux après la plainte déposée le 12 mars par une jeune femme de 21 ans. Elle affirme avoir été droguée et violée par plusieurs joueurs du FCG. Dans un communiqué le club Grenoblois explique avoir "décidé de mettre à pied à titre conservatoire les joueurs concernés avant même qu'ils soient auditionnés"

Les joueurs, ont appris vendredi soir leur mise à pied à titre conservatoire, en même temps qu'ils recevaient une convocation de la police pour aller, la semaine prochaine à Grenoble, s'expliquer sur le déroulement de la soirée qui a suivi la défaite du club à Bordeaux. Selon nos informations au moins 3 joueurs sont convoqués et donc mis à pied.

"Protéger le club et son personnel"

Dans son communiqué le FCG explique avoir décidé des mises à pied pour "protéger le club et son personnel et éviter tout amalgame entre cette enquête, qui relève de comportements individuels et privés, et le FC Grenoble Rugby". Le club rappelle que les joueurs sont "présumés innocents" et assure aussi "être profondément affecté par ces événements qui ne correspondent en aucun cas aux valeurs que nous défendons et auxquelles nous croyons fermement".

Grenoble retrouvera dimanche le Stade des Alpes, avec la réception de Toulon.