Affaire Delphine Jubillar : son mari Cédric seul mis en cause ?

Cédric Jubillar est présenté à un juge ce vendredi matin. Sa garde à vue a été levée, ainsi que celle de sa mère et de son beau-père, qui eux n'ont pas été déférés et sont rentrés chez eux à Carmaux, dans le Tarn.

Cédric Jubillar, le mari de Delphine Jubillar est présenté à un juge d'instruction ce vendredi matin, à Toulouse, dans le cadre de la disparition de sa femme, il y a six mois. Le véhicule banalisé transportant Cédric Jubillar a quitté la gendarmerie de Gaillac vers 9h30 ce matin, il est arrivé 45 minutes plus tard au palais de justice de Toulouse, devant une poignée de journalistes. Le mari de l'infirmière du Tarn aura été entendu par les gendarmes un peu moins de 48h, puisque la garde à vue pouvait se terminer à midi. Elle a donc été levée bien avant, ce qui laisse penser que les enquêteurs ont réussi à obtenir de l'artisan ce qu'ils voulaient. Il avait été placé en garde à vue mercredi, tout comme sa mère et son beau-père. Si la garde à vue de Cédric Jubillar débouche sur un déferrement, sa mère et son beau-père eux sont rentrés chez eux, à Carmaux et aucune charge n'est retenue contre eux.

Quels scénarios ?

Est-ce à dire que Cédric Jubillar sera le seul mis en cause dans cette affaire ? Si tant est qu'il le soit, car on rappelle qu'il est présumé innocent. Il A l'issue de sa présentation à un juge, plusieurs scénarios sont en tout cas possibles : il pourrait être mis en examen, soit pour meurtre, soit pour assassinat, l'assassinat étant “un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens". A l'issue de cette mise en examen, il peut être placé en détention provisoire ou bien placé sous contrôle judiciaire, voire assigné à résidence.

S'il n'est pas mis en examen, Cédric Jubillar peut être placé sous le statut de témoin assisté ; c'est un statut entre celui du témoin et celui du mis en examen, il est décidé s'il existe des preuves pouvant faire croire à sa culpabilité lors de l'infraction. Le mari de Delphine présente une personnalité difficile à cerner, il est décrit comme discret, solitaire et jaloux.

Le "clan" Jubillar mis hors de cause ?

La mère de Cédric Jubillar et son beau-père sont donc, eux, ressortis libres et sont rentrés chez eux à Carmaux, après un peu moins de 48h de garde à vue. Aucune charge n'est retenue contre eux. En mars dernier, un témoin avait clairement mis en cause le "clan" de Cédric dans un documentaire diffusé sur France Bleu Occitanie. Selon ce témoin, Cédric aurait menacé de tuer son épouse et de la faire disparaître. Il en aurait notamment parlé à sa mère et, toujours selon ce témoin, celle-ci aurait changé de comportement radicalement après la disparition de Delphine : "Sa belle-mère parlait constamment bien d’elle. C’était vraiment la belle-fille droite, elle en était fière. Elle était toujours en train de dire que c’était une bonne personne qu’elle s’occupait vraiment bien des enfants. Et du jour au lendemain qu’elle a disparu, quand on a demandé des explications, c’était une mauvaise mère, elle s’occupait jamais des enfants, elle avait un amant, elle a dû se radicaliser (...), elle a dû partir dans une secte, les enfants ils mangeaient à même les boîtes de conserve..."

Emission spéciale sur France Bleu Occitanie

Le procureur de la République de Toulouse fera un point sur les derniers développements de l'enquête ce vendredi après-midi ; France Bleu Occitanie sera en émission spéciale de 16h à 17h.