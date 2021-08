Affaire Delphine Jubillar : la justice est-elle plus lente que dans d'autres affaires ?

Alors que Cédric Jubillar incarcéré depuis le 18 juin fait une deuxième demande de remise en liberté, l'instruction va t'elle assez vite ? Le temps de la justice est-il plus long sur celle affaire que sur une autre ? L'infirmière de Cagnac-les-Mines près d'Albi (81) est portée disparue depuis la mi-décembre, son corps n'a toujours pas été retrouvé et son mari mis en examen pour meurtre aggravé n'a toujours pas été entendu. Mais il semble que la justice suit un cours tout à fait normal.

"Naufrage judiciaire"

Dans l'affaire Jubillar les sources proches du dossier les plus déçues disent que cette histoire est en train de devenir un naufrage judicaire, que "les enquêteurs n'ont rien", et que Cédric Jubillar se comporte "comme une vedette".

Mais les délais n'ont rien d'anormaux expliquent plusieurs avocats pénalistes. Même si les deux juges d'instruction en charge du dossier mènent de front plusieurs dizaines d'affaires, l'affaire Jubillar est "tellement médiatisée que ce n'est certainement pas juste parce qu'il y a un dossier de cambriolage par exemple en attente que les choses traînent" analyse une robe noire.

Sept mois et demi pour envoyer la couette à l'expertise

La couette est envoyée à la police scientifique sept mois et demi après avoir été placée sous scellés ? Explication : la maison Jubillar était selon plusieurs sources un véritable capharnaüm , le contenu de la machine à laver n'apparaissait donc pas comme une priorité.

A titre de comparaison dans l'affaire Troadec Hubert Caouissin est identifié grâce à son ADN trouvé sur un verre dans l'évier de la maison où ont été commis les quatre meurtres, et ce verre n'a pas du tout fait partie des premiers scellés analysés indique un avocat acteur du dossier nantais.

Quatre mois entre l'incarcération et la première audition

Quatre mois s'écoulent entre l'incarcération de Cédric Jubillar et son audition le 15 octobre par les juges ? C'est le délai maximum autorisé par le code pénal; signe commente un avocat pénaliste que "les juges attendent le plus longtemps possible pour avoir les retours d'enquête et affûter leurs arguments."

Sept mois avant d'entendre les frères et la sœur

Sept mois se sont écoulés entre la constitution de partie civile des frères et de la sœur de Delphine Jubillar et leur audition première quinzaine d'août, c'est "très certainement parce que les juges ont estimé que cela ne ferait pas avancer plus vite le dossier" explique un pénaliste.

Quelle durée max pour une détention provisoire ?

En matière criminelle la détention provisoire peut durer jusqu'à trois voire quatre ans témoigne un avocat expérimenté. Et l'instruction, elle, peut s'éterniser. Dans l'affaire du "petit Grégory" par exemple elle est toujours en cours, alors que les faits remontent à 1984, soit 37 ans.