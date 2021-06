Affaire Delphine Jubillar : la mise en examen de son mari pour "homicide volontaire" est-elle justifiée ?

Cédric Jubillar a été mis en examen pour "homicide volontaire" sur conjoint et placé en détention provisoire ce vendredi. Il nie avoir tué Delphine Jubillar. Son avocat s'émeut de cette mise en examen, et Me Catala, avocat pénaliste toulousain, s'étonne aussi de certains détails de l'accusation.

Cédric Jubillar dormira en prison, à Seysses, ce vendredi. Il a été mis en examen pour "homicide volontaire sur conjoint", sur son épouse Delphine Jubillar et placé en détention provisoire. Le procureur de Toulouse a détaillé les éléments qui ont conduit à son arrestation : une dispute brutale le soir de la disparition de l'infirmière de 33 ans, une couette passée à la machine à laver, un deuil "très rapide", etc. Mais Cédric Jubillar continue de nier avoir tué son épouse, et son avocat l'appuie.

L'avocat de Cédric Jubillar "surpris"

Me Jean-Baptiste Alary, qui défend Cédric Jubillar dit au micro de France Bleu Occitanie : "Je suis surpris de la qualification, car cela implique la démonstration qu'il y ait eu un meurtre, avec une volonté de donner la mort, ce qui exclurait l'accident ou la dispute qui dégénère, donc on part sur une hypothèse très sévère. D'autant qu'on ne sait pas si elle (Delphine Jubillar) est décédée, car on n'a pas retrouvé sa trace."

Et il ajoute : "Mon client dit qu'il est innocent, je demande donc à tout un chacun de lui accorder cette présomption. Il est mis en examen, il n'est pas condamné. Il est abattu, mais je l'avais préparé à cette éventualité. L'instruction va se poursuivre, nous allons constituer une équipe d'avocat et entrer dans une autre forme de défense."

On part sur une hypothèse très sévère - Me Jean-Baptiste Alary, avocat de Cédric Jubillar

"On n'a rien pour l'accabler", dit l'avocat pénaliste Me Georges Catala

Me Georges Catala, avocat pénaliste toulousain, qui a notamment défendu Jacques Viguier, se dit "dubitatif", après la conférence de presse du procureur de Toulouse : "On nous dit que c'est lui qui appelle les gendarmes aux alentours de 4h45 du matin. Autrement dit, si c'est cet homme qui a fait le coup, il a appelé les gendarmes en faisant attention qu'ils ne découvrent rien. Or là, on nous sort cette histoire de couette. S'il est coupable, il ne va pas appeler les gendarmes pour laver une couette qui pourrait révéler quelque chose... Il avait le temps avant de la laver. On est dubitatif."

L'avocat remarque aussi qu'il "n'y aucune trace de sang alors qu'on a utilisé le bluestar". Et il conclut : "Nous n'avons aucun élément objectif pour permettre de l'accabler, on n'a rien. Il en faut plus que ça pour condamner quelqu'un."