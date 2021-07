Affaire Delphine Jubillar : le mari Cédric maintenu en détention

Pas de nouveau rebondissement dans l'affaire Jubillar, et surtout rien qui permette d'avancer dans cette mystérieuse affaire de la disparition de la maman du Tarn.... La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Toulouse, qui avait été saisie par les avocats de Cédric Jubillar, vient de confirmer son placement en détention provisoire. Celui-ci avait été décidé, par le juge des libertés et de la détention, suite à sa mise en examen pour meurtre aggravé le 18 juin dernier. A l'audience ce mardi, après plus de trois heures de plaidoiries des trois avocats, l'avocat général avait requis ce maintien en détention, notamment pour "éviter tout trouble à l'ordre public".

" Il est vraisemblable que Cédric Jubillar ait participé au meurtre de son épouse" (arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Toulouse)

Dans l'arrêt lu à l'audience à 11h30 précises, devant une assistance essentiellement composée de journalistes, la Présidente précise qu' "il existe des indices graves et concordants permettant de penser que Delphine Jubillar est décédée" tout en précisant que les thèses du suicide ou de l'accident ne sont pas retenues. Surtout, le juge explique : "il est vraisemblable que Cédric Jubillar ait participé au meurtre de son épouse". Enfin, la décision est motivée par le fait de protéger l'instruction, pour que Cédric Jubillar ne fasse pas pression sur des témoins.

Il faut préciser que depuis six mois maintenant, l'affaire Jubillar suscite beaucoup de réactions, à Cagnac-les-Mines et autour. Cédric Jubillar, longtemps désigné comme le coupable idéal dans le contexte de l'affaire Daval, n'a été incriminé officiellement que le 16 juin pour un placement en garde à vue. Il n'a de cesse de clamer son innocence.

"La motivation orale est surprenante puisqu'elle consiste à d'ores-et-déjà fermer toutes les portes" (Me Emmanuelle Franck, avocate de Cédric Jubillar)

S'il avait assisté aux deux audiences précédentes devant la chambre de l'instruction, Cédric Jubillar n'a pas été extrait de sa cellule ce jeudi pour le rendu de l'arrêt. Sur France Bleu Occitanie, Me Emmanuelle Franck, se dit, à la sortie de l'audience, surprise non pas par la décision sur le fond, mais par les "explications orales fournies par la Présidente (...) la motivation orale est surprenante puisqu'elle consiste à d'ores-et-déjà fermer toutes les portes (...) tout est venu converger vers Cédric Jubillar, on a laissé certaines pistes de côté, notamment celle du rôdeur (...) nous attendons avec impatience la motivation écrite, précise et détaillée de cette décision ".

Mes Alary, Franck et Martin, les trois avocats de Cédric Jubillar © Radio France - Pascale Danyel

Cédric Jubillar reste donc détenu à Seysses près de Toulouse, pendant la suite de l'instruction. Mais ses conseils déposeront d'autres demandes dans les prochains mois. Ses avocats expliquent qu'ils vont attendre la prochaine audition de leur client par les juges d'instruction. Me Laurent Nakache-Harfi, avocat de la famille de Delphine Jubillar, n'avait pas voulu donner la conviction profonde de ses clients à l'audience de mardi, il dit ce midi "espérer que les gendarmes continueront à enquêter jusqu'à trouver Delphine pour qu'on comprenne ce qui lui est arrivé".

Le corps de Delphine Jubillar, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, reste introuvable.