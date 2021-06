Affaire Delphine Jubillar : le portrait de son mari, Cédric, placé en garde à vue

Dernières heures d'audition pour Cédric Jubillar, sa mère Nadine et son beau-père Olivier. Leur garde à vue, débutée mercredi après-midi dans la gendarmerie de Gaillac (Tarn) prendra fin au plus tard ce vendredi midi. Le mari de Delphine doit notamment expliquer aux enquêteurs de possibles incohérences dans son récit de la nuit de la disparition de son épouse, il y a six mois, de leur domicile de Cagnac-les-Mines. Si on a beaucoup dépeint la personnalité de Delphine Jubillar, maman aimante et infirmière dévouée, la personnalité de son mari Cédric est plus difficile à cerner.

à lire aussi Affaire Delphine Jubillar : le témoin qui mettait en cause le "clan" Jubillar

Discret, solitaire et jaloux

Cédric et Delphine ont le même âge, ils ont 34 ans cette année. Pour lui, une enfance et une adolescence mouvementée. Nadine Jubillar, c'est son nom de jeune fille, a eu Cédric très jeune, elle n'était pas majeure. Elle l'a élevé seule avant de rencontrer son actuel compagnon, Olivier, et père de sa fille de 16 ans, la demi-sœur de Cédric. Nadine Jubillar n'a jamais eu de cesse de défendre son fils, une fois publiquement en février sur les réseaux sociaux, déplorant les torrents de rumeurs qui déferlaient depuis décembre sur Cédric.

Cédric Jubillar est peintre en bâtiment de métier, il a monté son entreprise de construction en 2016, avec plus ou moins de succès. L'artisan semblait avoir retrouvé un nouvel emploi puisque c'est sur son lieu de travail près d'Albi qu'il a été interpellé. Ensemble avec Delphine depuis une quinzaine d'années, ils se sont mariés en juin 2013. Couple dont tout le monde connait aujourd’hui les difficultés et le le fossé qui s'était creusé entre les deux. Ils étaient en instance de séparation nous avait confirmé son avocat.

Leur socle, un petit garçon qui aura sept ans à la rentrée prochaine et une petite fille qui vient d'avoir deux ans. Papa plutôt impliqué nous décrivent certains parents de l'école de Cagnac, il avait notamment pris des responsabilités à l’association de parents d'élèves il y a deux ans, participant volontiers aux collectes pour la tombola. Mais pour beaucoup, c'est Delphine qui s'occupait à temps plein des petits, c'est elle aussi qui subvenait aux besoins matériels de toute la famille.

à lire aussi Disparition de Delphine Jubillar : de gros moyens déployés depuis six mois mais l'infirmière reste introuvable

Cédric Jubillar, c'est aussi un nom sur lequel d'autres Cagnacois ne veulent pas s'attarder, et que le membre de sa famille qui s'est exclusivement confié à France Bleu Occitanie n'épargne pas. Une réputation de nonchalant, de solitaire et de discret. Quelques coups de sang sur les réseaux sociaux aussi. "Les curieux, allez faire votre vie fictive ailleurs et laissez-moi tranquille" avait-il écrit après son audition par les juges le 30 avril, entretien durant lequel il avait été entendu en tant que partie civile. Plus énigmatique, ce choix de photo de profil il y a deux semaines où il pose, complice, avec une autre femme. Depuis, le trentenaire a soit, supprimé son compte Facebook, soit changé de nom sur le réseau.

Selon les dernières révélations du Parisien, Cédric Jubillar, jaloux, aurait espionné le portable de sa femme à plusieurs reprises pour y lire les échanges qu'elles auraient eu avec un amant présumé. Il en aurait fait des captures d'écran.