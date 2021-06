Affaire Delphine Jubillar : le témoin qui mettait en cause le "clan" Jubillar

Trois membres de la famille Jubillar, dont le mari de l'infirmière du Tarn portée disparue depuis six mois, ont été placés ce mercredi en garde à vue. En mars dernier, un témoin avait clairement mis en cause le "clan" de Cédric dans un documentaire diffusé sur France Bleu Occitanie.

Six mois jour pour jour après la disparition de la jeune infirmière et mère de famille de Cagnac-les-Mines, son mari, Cédric Jubillar, a été arrêté et placé en garde à vue ce mercredi à la mi-journée. Dans l'après-midi, Nadine, sa mère, et Olivier Fabre, son beau-père, ont eux aussi été placés en garde à vue. Sa jeune sœur âgée de 16 ans a également été entendue par les gendarmes en audition libre.

Depuis le début de l'enquête pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire" ouverte en décembre 2020, Cédric Jubillar n'est jamais sorti des écrans radar de la gendarmerie : le domicile conjugal a été fouillé à deux reprises, l'homme a été entendu deux fois par les juges d'instruction, mais aucune garde à vue n'avait pour l'heure été décidée, même si les rumeurs enflaient à Cagnac-les-Mines.

Un témoin à charge au micro de France Bleu Occitanie

En mars dernier, France Bleu Occitanie diffusait dans le documentaire audio "Delphine Jubillar, l’introuvable maman du Tarn", le témoignage exclusif d'un proche du "clan" Jubillar qui mettait clairement en cause Cédric. Selon ce témoin, qui assurait connaître Delphine depuis 14 ans, la jeune femme avait programmé sa séparation avec son mari, souhaitait vendre la maison de Cagnac-les-Mines et demander la garde des enfants du couple :

"La situation à la maison devenait invivable pour elle, lui ne voulait pas quitter le domicile et la laisser, expliquait ce membre de la famille Jubillar sous couvert d'anonymat. Elle prévoyait après les fêtes pour pas les chambouler (les enfants, NDLR), elle voulait les prendre et pour le mois de janvier être hébergée chez une collègue de travail en attendant de se trouver quelque chose d’autre et de vendre la maison. Elle voulait la garde exclusive de ses enfants."

Selon ce témoin, Cédric aurait menacé de tuer son épouse et de la faire disparaître. Il en aurait notamment parlé à sa mère :

Plusieurs fois avant la disparition, on l'a entendu dire à sa mère : 'Oui je vais la tuer, je vais l’enterrer, personne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce'."

"Déjà il savait qu’il allait tout perdre, il savait qu’il allait devoir recommencer de tout le début, confiait ce témoin. Pour lui, Delphine c’était elle le pilier, c’était elle qui faisait tout. Il avait tout grâce à elle. Donc du jour au lendemain se voir perdre tout, ça peut rendre fou un homme."

Dans un autre extrait, non diffusé dans le documentaire, ce témoin interrogé par France Bleu Occitanie allait plus loin, mettant en cause la famille de Cédric et notamment sa mère, Nadine. Son comportement aurait changé radicalement après la disparition de Delphine. "Sa belle-mère parlait constamment bien d’elle. C’était vraiment la belle-fille droite, elle en était fière. Elle était toujours en train de dire que c’était une bonne personne qu’elle s’occupait vraiment bien des enfants. Et du jour au lendemain qu’elle a disparu, quand on a demandé des explications, c’était une mauvaise mère, elle s’occupait jamais des enfants, elle avait un amant, elle a dû se radicaliser (...), elle a dû partir dans une secte, les enfants ils mangeaient à même les boîtes de conserve..."

"Ça, c’est tout le côté de la famille de Cédric Jubillar qui n’a pas arrêté de la dénigrer."

"C’est pas vrai, insistait ce proche de Delphine et du "clan" Jubillar. Je voyais les "snaps" (captures d'écran Snapchat, NDLR), je voyais qu’elle faisait à manger à ses enfants, je voyais qu’elle s’en occupait, elle était constamment à vouloir leur faire plaisir. Donc non, dire que c’était une mauvaise mère constamment au téléphone, que limite elle préférait son téléphone à ses enfants, ce n’est pas vrai. Et ça c’est tout le côté de la famille de Cédric Jubillar qui n’a pas arrêté de la dénigrer. Et je trouve ça vraiment, le mot est faible, dégueulasse de dénigrer une personne en sachant que peut-être il lui a fait du mal."

Ces accusations ont été formellement démenties par les membres de la famille Jubillar et par leurs avocats.