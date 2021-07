Affaire Delphine Jubillar : la couette "nouveau matelas de l'affaire Viguier" selon les avocats du mari

Cédric Jubillar sera-t-il libéré ? Une audience se tient ce mardi matin devant la cour d'appel de Toulouse. Les trois avocats de Cédric Jubillar contestent son placement en détention. Il est en prison depuis le 18 juin, date de sa mise en examen pour "meurtre aggravé", soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine. Delphine Jubillar a disparu en décembre 2020 de son domicile de Cagnac-les-Mines, un village toujours dans l'effroi aujourd'hui. Les avocats de Cédric plaident donc en expliquant qu'il n'y a pas assez d'éléments pour laisser leur client en prison.

"Nous n'avons aucune certitude du crime"

Me Emmanuel Franck, l'une des avocates, prend la parole devant la cour d'appel vers 10h ce mardi et s'indigne, parlant d'un dossier vide : "Cela devient effroyable (...) Une erreur judiciaire est toujours un chef d'œuvre de cohérence. Mais là on joue au puzzle. Ca coince, on force ! Nous n'avons aucune certitude du crime : pas de corps retrouvé, pas de traces de sang ni de fluides biologiques ni de nettoyage, nous n'avons rien! "

Et elle détaille les éléments "discutables" :

_La réalité d'une dispute_: le fils du couple Jubillar a parlé d'une dispute entre ses parents. Mais Cédric est allé se coucher avant Delphine disent ses avocats et selon l'avocate, "il est faux de dire que cet enfant aurait entendu une dispute violente entre ses parents". Les "cris stridents" entendus par des voisins : les voisins immédiats du couple Jubillar n'auraient rien entendu. La mère et la fille qui affirment avoir entendu ces cris strident habitent à plus de 130 mètres et elles auraient surtout capté des aboiements de chiens selon la défense de Cédric Jubillar. Selon les avocats qui plus est, ces cris seraient antérieurs à l'envoi d'un SMS par Delphine à son amont (ndlr : scenario recoupé avec la fin du film à la télévision) La couette : c'était l'un des éléments forts apportés par le procureur de la République lors de sa conférence de presse le 18 juin. Cédric Jubillar aurait mis la couette du lit de Delphine à laver dans la machine juste avant l'arrivée de gendarmes. Cette couette selon Me Emmanuelle Franck, ce serait "le nouveau matelas de l'affaire Viguier" du nom de cet ancien professeur toulousain acquitté à deux reprises après avoir été accusé d'avoir tué sa femme. Pendant longtemps, le matelas jeté par le suspect a constitué l'élément d'accusation phare, dans le dossier et dans les médias. Les défenseurs du suspect explique qu'en fait la machine ne tournait pas la nuit, que Cédric ne sait même pas si c'est lui ou sa mère qui a lancé cette machine. Surtout, les gendarmes auraient constaté ce fait 34 heures après les faits, non pas immédiatement, comme suggéré par le Procureur de la République lors du point presse. Le podomètre : le procureur de Toulouse avait signalé que seulement 40 pas avaient été enregistrés. Peu de valeur pour Me Franck puisque Cédric Jubillar n'avait pas forcément le téléphone sur lui pendant les heures qui ont suivi la disparition. Les mensonges de Cédric : ses avocats expliquent qu'il savait que Delphine avait un amant au moment de la disparition. C'est ce qui ressortirait de sa première audition du 16 décembre. La voiture de Delphine. Pas de trace de sang ni de fluides biologiques dans la Peugeot, ni de traces de nettoyage. Deux sièges bébé encombrent l'arrière, le coffres est remplis de cartons non écrasés. Aucun des gendarmes ne dit que le moteur est chaud. Sur la condensation, les mots des gendarmes varient. L'un parle de condensation, l'autre d'humidité, le troisième "même pas de la buée". De plus, "on est deux heures et demi, voire trois heures après l'appel de Cédric à la gendarmerie" dit Emmanuelle Franck. "On veut impérativement dire que ce véhicule a servi à transporter quelque chose et a roulé pendant la nuit. Le problème c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Nous avons tous un jour d'hiver récupéré au petit matin notre véhicule ayant dormi dehors avec de la condensation à l'intérieur. La condensation est un phénomène naturel, j'ai vérifié : c'est quand l'air et saturé, ça dépend du taux d'humidité, et cette nuit la température était inférieure à 9 degrés, et ce taux était de 97% selon Météo France." La phrase "j'en ai marre, je vais la tuer" : Me Emmanuelle Franck cite une conversation téléphonique, entre l'amant de Delphine et une des amis de Delphine : "On est d'accord, c'est Cédric. Mais c'est maigre ce qu'ils ont. Ils ont de fortes présomptions mais c'est maigre. L'enquête c'est coton, y'a rien de flagrant. Ils réunissent des grains de sable pour faire un château de sable".

Des nouveaux témoins

La défense avance aussi des témoignages encore jamais entendus nulle part : un chauffeur de taxi qui dit avoir vu, le 16 décembre, à 6h, une quinzaine de km de Cagnac-les-Mines dans les phares de sa voiture une femme "avec un haut blanc" marchant dans la nuit. La défense cite aussi deux personnes différentes qui entre 5h15 et 5h30 qui ont vu une voiture, phares allumés et un individu traversant la rue en courant