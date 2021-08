Affaire Delphine Jubillar : les avocats de son mari Cédric déposent une nouvelle demande de remise en liberté

Mes Alary, Franck et Martin, les trois avocats de Cédric Jubillar

Les avocats de Cédric Jubillar ne désarment pas. Ils vont déposer ce mercredi 25 août une deuxième demande de remise en liberté pour le mari de Delphine Jubillar. Le plaquiste, âgé de 33 ans, a été placé en détention provisoire le 18 juin 2021, après sa mise en examen pour meurtre aggravé. Il est accusé d'avoir tué sa femme.

Delphine Jubillar, infirmière et mère de deux enfants, n'a plus donné signe de vie depuis le 15 décembre 2020. Le couple vivait à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Le couple était en instance de divorce et cette femme de 33 ans avait l’intention de refaire sa vie avec son amant.

Deuxième demande de remise en liberté

Cédric Jubillar a toujours nié être impliqué dans la disparition de sa femme, dont le corps reste introuvable. Ses avocats avaient déjà fait appel du placement en détention de leur client, mais le 8 juillet, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a décidé son maintien en prison. Les avocats - qui ont aussi déposé plainte car Cédric Jubillar a reçu des menaces de mort - estiment que le dossier contient beaucoup trop de flous, et voudraient que l'enquête exploite différentes pistes. Cédric Jubillar est toujours placé à l'isolement au centre pénitentiaire de Seysses et ne voit personne.

