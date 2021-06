Affaire Delphine Jubillar : les éléments qui ont conduit les enquêteurs à arrêter son mari

Après la mise en examen de Cédric Jubillar pour "homicide volontaire sur conjoint" sur son épouse, Delphine, disparue depuis six mois à Cagnac-les-Mines (Tarn), le procureur de la République de Toulouse a fait ce vendredi après-midi un point sur les derniers développements de l'enquête.

Le mari de Delphine Jubillar, Cédric, 34 ans, a été mis en examen pour "homicide volontaire sur conjoint" ce vendredi. Il avait été déféré dans la matinée pour être présenté à un juge, après 48 heures de garde à vue à Gaillac (Tarn). Un point-presse du procureur de Toulouse, Dominique Alzeari, était prévu dans l'après-midi pour faire le point sur l'enquête autour de la disparition, en décembre 2020, de l'infirmière et mère de famille âgée de 33 ans.

En préambule, Dominique Alzeari a précisé que Delphine Jubillar n'avait pas été retrouvée. "On est dans la configuration d'un homicide conjugal", a-t-il insisté, indiquant que Cédric Jubillar, incarcéré, conteste toute implication.

"L'ensemble des éléments réunis ont permis d'établir que ses déclarations étaient totalement mensongères."

Pour le procureur, le mari de la disparue avance des "explications évolutives et contradictoires". Il a donc détaillé une série d'éléments qui ont conduit à l'arrestation de Cédric Jubillar.

Un mari "brutal", "agressif" et "intrusif"

La personnalité de Cédric Jubillar "méritera expertise" a indiqué Dominique Alzeari. "Contrairement à ce qui a été dit, le contexte de séparation du couple était très conflictuel" a-t-il précisé. "Cédric Jubillar vivait très mal cette séparation. Il pouvait se montrer brutal, agressif. Il interrogeait son épouse sur ses déplacements, essayant même de la géolocaliser et était très très intrusif."

Cédric Jubillar dit ignorer que sa femme fréquentait un autre homme, ce qui est un mensonge, selon Dominique Alzeari : "Il était parfaitement au courant du fait que son épouse avait un amant", a indiqué le magistrat.

Une dispute le soir de la disparition

Dans la soirée du 14 décembre, le fils des Jubillar, âgé de six ans, affirme que ses parents "se sont violemment disputés ". Vers 23h, deux voisines disent également avoir entendu "des cris de détresse d'une femme" provenant du domicile des Jubillar. Des cris qui "vont progressivement disparaître et s'arrêter dans la nuit".

"Le mis en examen conteste, mais admet qu'il a pu être brutal et grossier, qu'il a pu la bousculer dans le cadre de fréquentes disputes", a expliqué le procureur de la République.

Le podomètre

Dans la nuit de la disparition de Delphine, Cédric a fait "40 pas", selon les données de podométrie relevées sur son téléphone, ce qui fait dire aux enquêteurs qu'il n'a pas "activement recherché sa compagne" contrairement à ce qu'il a affirmé aux gendarmes à leur arrivée. D'ailleurs, en la présence des militaires, il a effectué "380 pas", a indiqué Dominique Alzeari.

La couette dans la machine à laver

À l'arrivée des gendarmes, Cédric Jubillar a lancé une machine à laver "dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Delphine", les époux faisant chambre à part, "ce qui à 4h du matin n'est pas la première chose à laquelle on pense", a ironisé le magistrat. Tout cela "se situe dans une habitation dont l'état de l'entretien est extrêmement négligé". De plus "M. Jubillar est vêtu d'un pyjama dont il explique qu'il ne l'a jamais lavé" et ce soir-là "il a expliqué que c'était les chiens qui avaient sali la couette".

La voiture de Delphine déplacée

Au cours de la soirée, "Le véhicule a été déplacé", a déclaré le procureur. Delphine Jubillar avait ses habitudes, elle la mettait dans un sens précis, celui du départ. Quand les gendarmes arrivent, il est dans l'autre sens, selon les voisins." Deuxième élément relevé par les enquêteurs : une vitre à moitié ouverte : "Ils ont remarqué la présence de condensation à l'intérieur. Selon un expert, cela correspondait à une présence humaine."

Un deuil "très rapide"

"Il y a eu un déni, un deuil très rapide" de la part de Cédric Jubillar après la disparition de son épouse. Cette notion de deuil rapide a pu être constatée, selon Dominique Alzéari, dans "le fait de parler très rapidement de son épouse au passé, de se concentrer sur ses propres difficultés et le fait de reprendre aussi rapidement une vie affective".

La piste d'une disparition volontaire évacuée

Delphine Jubillar "avait pour projet, dans les semaines qui suivaient, de quitter le domicile et de s'installer avec un autre homme rencontré l'été précédent", a détaillé le magistrat, expliquant que "la notion de suicide ou de départ volontaire est en contradiction totale avec tous les éléments du dossier. Delphine Jubillar était une mère de famille, une infirmière qui adorait son métier. Elle avait des amis et des enfants. Elle n'avait strictement aucune raison de disparaître". Et de poursuivre : "C'est une disparition inquiétante, qui ne saurait être considérée comme volontaire.

Il a également indiqué que la thèse de l'accident et de la chute de Delphine Jubillar lors de sa disparition a été évacuée. On sait, a ajouté le procureur, que Delphine Jubillar "n'aime pas sortir dans le noir", d'autant qu'elle "n'a pas de raison de sortir" à ce moment dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.