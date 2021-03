Affaire Delphine Jubillar : pourquoi les gendarmes n’organisent-ils pas d’autres battues ?

Delphine Jubillar, l’infirmière de 33 ans, a disparu depuis maintenant plus de trois mois de son domicile de Cagnac-les-Mines. Les gendarmes ont mis de très importants moyens pour tenter de retrouver la mère de famille depuis le 16 décembre, le jour où ils ont été alertés de la disparition. Il y a eu notamment une battue très marquante qui a rassemblé plus de 1800 personnes. Elle est pour le moment la seule et certains ne comprennent pas pourquoi.

Des battues plus nombreuses dans d'autres affaires

Sur les réseaux sociaux de nombreuses voix s’élèvent et demandent pourquoi de nouvelles recherches citoyennes ne sont pas organisées. Certains prennent des initiatives personnelles. Les amies de Delphine se retrouvent notamment régulièrement pour randonner à la recherche d’indices. Une jeune femme originaire de Gaillac a également fait appel aux bonnes volontés pour chercher dans des endroits qui n’auraient pas été - a priori- fouillés par les enquêteurs. Deux personnes l’on rejointe. Mais pas de battues "à proprement dit". Alors que pour d’autres affaires, comme la disparition de Magalie Blandin, il y a eu deux recherches citoyennes à chaque fois encadrées par les gendarmes. Et pour Aurélie Vaquier, disparue fin janvier dans l’Hérault, on en est à la quatrième battue.

Sur les réseaux sociaux, certains demandent pourquoi de nouvelles battues ne sont pas organisées. - Capture d'écran

"Une battue serait un peu illusoire"

Les gendarmes eux, ne s’occupent pas vraiment de ces demandes de battues. Les recherches sont toujours très importantes et très ciblées, insiste t-on du côté de la gendarmerie. La cellule Delphine Jubillar est toujours en place, au plus près du terrain à Albi. Mais surtout, les enquêteurs estiment que, trois mois après, ce genre de recherches citoyennes n’aurait pas vraiment d’intérêt. Elles servent surtout pour retrouver des indices dans les premiers temps d’une disparition. "Nous sommes vraiment dans un autre moment de l’enquête. Une battue serait maintenant un peu illusoire" disent-ils. D’autant qu’avec la recherche citoyenne qui a réuni 1800 personnes le 23 décembre, les alentours de Cagnac ont été largement ratissés.

Des initiatives personnelles ni encouragées, ni interdites

Des gendarmes qui toutefois disent que rien n’interdit une battue dans le strict respect des normes sanitaires. Pas plus de six donc. Mais ils n’ont pas eu de demande officielle. Ils disent aussi que toutes les bonnes volontés seraient acceptées. Mais la gendarmerie conclut, ironique, que souvent les gens ont beaucoup de courage sur les réseaux sociaux et beaucoup moins pour aller sur le terrain...