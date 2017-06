Affaire Denko Sissoko à Châlons : la plainte des parents classée sans suite

La plainte des parents de Denko Sissoko, ce jeune migrant malien retrouvé mort le 6 janvier 2017 à Châlons-en-Champagne en contrebas du foyer dans lequel il était hébergé, a été classée sans suite. Le procureur de la République s'explique.

"Classement sans suite", voilà ce qu'a annoncé le procureur de la République de Châlons-en-Champagne ce mercredi à propos de la plainte des parents de Denko Sissoko, ce jeune migrant malien qui a trouvé la mort le 6 janvier après avoir chuté du 8ème étage du foyer Bellevue où il était hébergé par le Service d’accueil des mineurs isolés étrangers (SAMIE). En mars, les parents de Denko Sissoko qui vivent au Mali ont porté plainte contre X pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, estimant qu'il y avait eu des manquements dans la prise en charge du jeune migrant.

Il n'y a pas eu manquement sur les normes -- Eric Virbel, procureur de la République de Châlons

"J'ai souhaité que les investigations soient les plus complètes possibles...", précise Eric Virbel, le procureur de la République de Châlons-en-Champagne, qui a notamment entendu des jeunes migrants hébergés au foyer Bellevue, des éducateurs, mais aussi réalisé des constatations sur place. L'enquête n'a pas permis de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide, mais les deux hypothèses ont été prises en compte. "On a vérifié avec des plans, avec des visites sur les lieux... on a vérifié que le bâtiment était totalement aux normes et il l'est", affirme Eric Virbel. Quand à la question de la prise en charge par la structure d'accueil, là aussi pas de faute explique le procureur de la République : "On pourra toujours dire qu'elle pourrait être meilleure, la question c'est : est ce que la prise en charge a contribué au décès? et la réponse c'est non".

Le procureur de Châlons: "En l'état j'en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de faute à l'origine du décès". Copier

Pas de manquements sur la sécurité, ni sur le volet social et éducatif selon le parquet. Les conditions d'encadrement au sein du foyer avaient également été pointées du doigt en janvier après le décès de Denko Sissoko, notamment pas une déléguée du personnel de l'association la Sauvegarde qui gère le SAMIE. Sur ce point aussi, le procureur de la République Eric Virbel est clair : "l'enquête a démontré que en journée il y avait des éducateurs présents sur place, que la nuit il y avait un gardien et que si'il avait besoin il y avait une astreinte permanente mise en place par les éducateurs pour répondre aux besoins des jeunes...".

La plainte est donc classée sans suite par le parquet de Châlons mais l'avocat des parents de Denko Sissoko ne compte pas en rester là. Contacté, Maître Emmanuel Daoud précise : "on ne peut se satisfaire de cette réponse... il est vraisemblable que les parents vont porter plainte auprès d'un juge d'instruction avec constitution de partie civile".