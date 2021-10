Affaire Delphine Jubillar : les enjeux d’une semaine décisive

Cédric Jubillar sera auditionné cette semaine. Un moment décisif dans l'enquête sur la disparition de sa femme. Et ce alors qu'on attend toujours des résultats d'analyses et notamment celle d'une couette qui pourrait peser lors de l'audition.

Une semaine décisive dans l’affaire Jubillar commence. Depuis près de quatre mois, Cédric Jubillar est placé en cellule d’isolement à la maison d’arrêt de Seysses, près de Toulouse. Le plaquiste de 34 ans va être auditionné dans la semaine. Et l’homme nie en bloc les accusations de meurtre et répète n’être pour rien dans la disparition de sa femme dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Deux juges d'instruction toulousaines

Ce vendredi 15 octobre, lors d’une audition, Cédric Jubillar sera confronté par les deux juges d'instruction toulousaines en charge de l'affaire à des indices "graves et concordants". Pourquoi par exemple son téléphone était-il éteint entre 22h08 et 3h54, la nuit de la disparition de Delphine, le 15 décembre 2020 ? Pourquoi a-t-il d’abord parlé de sa femme allant promener les chiens alors qu’il s’est ensuite rétracté ? Lors de cette audition, il sera peut-être aussi question de la couette que Cédric Jubillar aurait lavé quelques heures après la disparition de sa femme. Le siphon et la couette sont expertisés depuis des mois. On attend les résultats de ces analyses qui pourraient arriver en ce début de semaine pour être exploités pendant l’audition.

à lire aussi Affaire Delphine Jubillar : les avocats de son mari Cédric déposent une nouvelle demande de remise en liberté

Une couette qui sème le doute

Un retard qui interroge les avocats de Cédric Jubillar et notamment Maître Jean-Baptiste Alary. Cette couette continue de semer le doute dans cette affaire. D’autant que cet élément avait été très mis en avant lors de la conférence de presse du procureur de la république de Toulouse. Il avait évoqué des analyses "en cours". Elles n’ont été lancées qu’en juillet. Et puis alors que le procureur avait dit que la machine à laver tournait au moment de l’arrivée des gendarmes, on sait depuis que les procès-verbaux des gendarmes ont donné une autre version des faits. La couette a été vue sur le canapé à 5h du matin par les enquêteurs le 15 décembre. Ils n’y détectent rien de spécial. A 11h, la couette est dans le tambour de la machine à laver. Mais la machine n’a pas été lancée. Et donc 34h après, le jeudi 17 décembre cette preuve sera sortie de la maison et placée sous scellés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Audition très tardive

En tout cas, cette audition est très tardive pour Jean-Baptiste Alary. Trop tardive. Une autre manière de mettre la pression sur Cédric Jubillar explique son avocat. " Quatre mois, c'est le délai maximal qu’offre le Code de procédure pénale. Alors on utilise des délais maximaux. On va jusqu'au bout du bout du bout, probablement pour mettre Cédric Jubillar en difficulté puisque pendant ce temps-là, il est détenu à l'isolement, sans voir personne, sans avoir de communication avec qui que ce soit. Donc, la pression sur lui s'exerce de manière maximale. La justice n'a pas besoin de stratagèmes. Elle n'a pas besoin d'utiliser ce genre de pression quand elle a des convictions, quand elle a des preuves. Quand on a une preuve, on n'a pas besoin d'aveux. Quand on a des preuves, on n'a pas besoin de faire craquer quelqu'un."

Des Cagnacois toujours dans l'attente

Avec les fouilles la semaine passée, et l’audition cette semaine, on pense beaucoup à nouveau à la disparition de Delphine à Cagnac-les-Mines. Mais sans grand espoir d’un dénouement. La plupart des Cagnacois estiment que la vérité ne viendra pas de Cédric. Alors parce qu’il y a peu d’autres choses à faire, certains continuent de passer régulièrement devant la maison du couple, et d’ajouter une bougie, une fleur devant l’autel dressé pour ne pas oublier Delphine.