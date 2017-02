Affaire des assistants du FN au Parlement européen : nouvelle perquisition au siège du parti

Une nouvelle perquisition a eu lieu lundi au siège du Front national à Nanterre dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens, a annoncé le parti dans un communiqué.

"Pour la seconde fois a lieu une perquisition des mêmes bureaux, s'agissant des mêmes faits présumés, ce qui confirme que la première perquisition a été infructueuse", a commenté lundi le FN au sujet de cette enquête sur des emplois fictifs présumés au sein du Parlement européen.

"Opération médiatique"

Selon le Front national, "il s’agit à l’évidence d’une opération médiatique dont le seul but est de tenter de perturber le bon déroulement de la campagne électorale présidentielle et de tenter de nuire à Marine Le Pen au moment même où sa candidature effectue une importante percée dans les intentions de vote, notamment pour le second tour".

La justice française a ouvert le 15 décembre dernier une information judiciaire pour abus de confiance, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, et travail dissimulé dans l'enquête sur ces soupçons de fraude relative à l'emploi par le FN d'assistants parlementaires.

En parallèle, le Parlement européen a déjà exigé au FN le mois dernier de rembourser des sommes perçues pour rémunérer ces assistants qui ont bien, selon l'institution, travaillé en réalité pour le parti d'extrême droite.