Louis Aliot, ancien eurodéputé et l'un des vice-présidents du Front national, a été mis en examen ce vendredi pour "abus de confiance" dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants de députés européens du parti d'extrême droite, a appris l'Agence France presse de source judiciaire.

Une enquête qui vise une quarantaine de personnes

Louis Aliot, député des Pyrénées-Orientales, a été interrogé pour la première fois par un juge du pôle financier, au sujet de l'emploi, de juillet 2014 à fin février 2015, de son ex-assistant parlementaire Laurent Salles, déjà mis en examen pour "recel d'abus de confiance". La présidente du FN et ex-eurodéputée Marine Le Pen et quatre assistants parlementaires étaient déjà mis en examen dans cette enquête qui vise 17 élus et une quarantaine de collaborateurs. Les assistants du FN, rémunérés par le Parlement européen, sont soupçonnés d'avoir travaillé en réalité pour le Front national en France.