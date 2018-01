Le jeune homme qui s'est présenté ce lundi au commissariat de Châlon en affirmant être l'auteur des coups au marteau portés sur cinq personnes en septembre dernier à Dijon et Châlon est toujours entendu par les enquêteurs. Ce mardi, le procureur de la République tenait une conférence de presse.

Dijon, France

Le jeune homme âgé de 17 ans est étudiant en histoire à l'université à Dijon. Il partage sa vie entre Dijon où il étudie et Châlon où il rentre le week-end. Il vit avec sa maman. C'est d'ailleurs au domicile de sa mère que les enquêteurs ont retrouvé le matériel informatique et l"ordinateur qui lui ont servi à revendiquer par mails ses multiples agressions.

Le marteau retrouvé chez lui

Les agressions, il les reconnaît toutes, que ce soit les coups de marteau portés sur 5 personnes à Dijon et Châlon au mois de septembre dernier mais aussi un début d'un incendie sur le campus de Dijon et enfin le vol d'argent dans une pharmacie de Châlon vendredi dernier.

En exploitant le disque dur de son ordinateur, les enquêteurs ont découvert que le jeune homme avait consulté à plusieurs reprises des sites djihadistes dans le but de confectionner des explosifs. Il affirme avoir agi seul et inventé de toutes pièces appartenir au "commando du peuple et de la patrie française". A son domicile, les policiers ont retrouvé le marteau qui a servi à agresser les cinq personnes.

Un jeune homme qui "voulait faire parler de lui"

Lors de sa garde à vue, il a aussi nié avoir des convictions racistes ou politiques. Pour Damien Sarvaseix, le procureur de la république de Châlon, "on est en présence d'un jeune immature fasciné par les enquêtes judiciaires qui voulait faire parler de lui". Il s'est rendu à la police de peur d'être interpellé brutalement.

Ce mardi, le jeune homme est toujours entendu par les enquêteurs de la police judiciaire de Dijon. Il devrait être mis en examen ce mercredi. Le procureur de la République de Châlon a déjà fait savoir qu'il allait demander son placement en détention.