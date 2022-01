Affaire des écoutes : le procès en appel de Nicolas Sarkozy fixé fin novembre

Nicolas Sarkozy a de nouveau rendez-vous avec la justice et les retrouvailles sont fixées en fin d'année. Son procès en appel dans l'affaire des écoute se tiendra du 28 novembre au 14 décembre a annoncé lundi la cour d'appel de Paris. L'ancien président de la République avait été condamné en première instance à trois ans de prison, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence, une décision sans précédent pour un ancien chef de l'Etat.

Nicolas Sarkozy, qui a toujours affirmé n'avoir jamais commis "le moindre acte de corruption", avait immédiatement annoncé qu'il allait faire appel, tout comme son avocat Thierry Herzog et l'ex-magistrat Gilbert Azibert, condamnés à la même peine, assortie d'une interdiction d'exercer de cinq ans pour Me Herzog. Leur procès en appel est prévu sur neuf journées entières ou demi-journées, les 28, 29 et 30 novembre, ainsi que les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 décembre, a-t-il été décidé lors d'une audience de procédure.

"Pacte de corruption"

Dans cette affaire née en 2014 d'interceptions téléphoniques, également appelée affaire "Bismuth", le tribunal correctionnel avait estimé qu'un "pacte de corruption" avait été conclu entre Nicolas Sarkozy, son avocat et l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert. Les juges avaient considéré que l'ex-président s'était rendu coupable de corruption, en promettant d'appuyer la candidature de Gilbert Azibert pour un poste de prestige à Monaco, en échange d'informations privilégiées, voire d'une influence sur un pourvoi en cassation qu'il avait formé.

Lors du procès en première instance, la défense s'était insurgée contre un dossier basé sur des "fantasmes" et des "hypothèses" et avait plaidé à l'unisson la relaxe. Elle avait fait valoir qu'in fine, Nicolas Sarkozy n'a pas eu gain de cause devant la Cour de cassation et que Gilbert Azibert n'a jamais obtenu de poste à Monaco. Selon la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la contrepartie ait été obtenue, ni que l'influence soit réelle, pour caractériser les délits de corruption et de trafic d'influence.

Nicolas Sarkozy s'était dit victime d'une "injustice profonde" et avait assuré qu'il se "(battrait) jusqu'au bout pour que la vérité triomphe". Retiré de la vie politique depuis 2016 mais toujours populaire à droite, l'ex-chef de l'Etat sera également rejugé dans l'affaire Bygmalion après avoir fait appel de sa condamnation en septembre à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012.