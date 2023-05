Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy condamné en appel à trois ans de prison, dont un an ferme

Condamné ce mercredi en appel à Paris à trois ans de prison, dont un an ferme avec la mise en place d'un bracelet électronique, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation. Reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, il est également privé de ses droits civiques pour une durée de trois ans, ce qui le rend inéligible et lui interdit de voter.

Une sanction inédite pour un ancien président, similaire à celle prononcée en première instance, en mars 2021 . L'ex chef de l'État, qui n'a eu de cesse de clamer son innocence, avait immédiatement fait appel : au premier jour de ce nouveau procès, le 5 décembre 2022 , il avait affirmé être venu "défendre son honneur bafoué" et assuré n'avoir "jamais corrompu qui que ce soit".

Nicolas Sarkozy, 68 ans, est le premier ancien président condamné à de la prison ferme, son ancien mentor Jacques Chirac s'étant vu infliger en 2011 deux ans de prison avec sursis dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Son avocat historique Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été également reconnus coupables d'avoir noué un "pacte de corruption" avec Nicolas Sarkozy en 2014 et condamnés à la même peine. La cour d'appel a en outre prononcé une interdiction d'exercer de trois ans pour Me Herzog. Le 13 décembre, le parquet général avait réclamé trois ans d'emprisonnement avec sursis à l'encontre des trois prévenus, qui ont toujours nié toute corruption.

Cette décision était attendue alors que Nicolas Sarkozy sera rejugé en appel à l'automne dans l'affaire "Bygmalion" et qu'il est sous la menace d'un troisième procès retentissant : le parquet national financier (PNF) a requis jeudi son renvoi en correctionnelle dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.