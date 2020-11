Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy jugé à partir de ce lundi pour corruption et trafic d'influence

A partir de ce lundi 23 novembre, et jusqu'au 10 décembre, Nicolas Sarkozy est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire dite "des écoutes". L'ancien chef de l'Etat est poursuivi pour corruption et trafic d'influence. Son avocat et un ancien magistrat comparaissent également.