Affaire des "écoutes" : Nicole Belloubet lance une inspection sur l'enquête du parquet national financier

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, lance ce mercredi une inspection sur l'enquête du parquet national financier, dans l'affaire dite des "écoutes". Cette enquête du PNF visait à identifier la "taupe" qui aurait renseigné Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient eux-mêmes sur écoute. Une inspection qui intervient après la demande de la ministre de la Justice en fin de semaine dernière de faire un rapport sur cette enquête.

Conclusions de l'inspection au plus tard le 15 septembre

Ce rapport a été remis ce mardi à Nicole Belloubet et au vu de ses conclusions, la garde des Sceaux a demandé à l'inspection générale de la justice "de conduire une inspection de fonctionnement sur cette enquête", peut-on lire dans un communiqué. Les conclusions de cette inspection devront être remises "pour le 15 septembre".

"Cette inspection permettra de déterminer l'étendue et la proportionnalité des investigations effectuées et le cadre procédural de cette enquête", conclut le communiqué.

L'affaire des "écoutes"

Cette affaire débute en février 2014. Le parquet national financier demande d'éplucher les "fadettes", les factures téléphoniques détaillées, d'une dizaine de ténors du barreau et de magistrats. L'objectif est de découvrir la "taupe", la personne qui a informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute dans une autre affaire. Cette procédure a finalement été classée sans suite fin 2019, plus de cinq ans plus tard.

Le bâtonnier de Paris fustige une enquête "hors normes et inquiétante" et va mener une action en justice tandis que maître Éric Dupont-Moretti, l'un des avocats concernés par la procédure a indiqué ce mardi avoir déjà déposé plainte pour "violation de l'intimité de la vie privée et du secret des correspondances" et "abus d'autorité".