Affaire des grenouilles de Grignols : la justice confirme que la mare doit être rebouchée

Grignols, France

"Cette décision n'apporte rien de plus et nous restons au même stade, c'est-à-dire : enlevez les amphibiens si vous le pouvez et comblez la mare !" déplore Gérard Charollois, le président d'honneur de la SEPANSO. L'association de défense de l'environnement demandait à la justice le déplacement des grenouilles installées dans la mare d'Annie et Michel Pécheras à Grignols. Cela pouvait sous-entendre qu'une fois les animaux déplacés, il n'y aurait pas besoin de reboucher la mare. L'association a été déboutée ce mardi par la cour d'appel de Bordeaux et cette nouvelle décision ne change rien dans ce dossier.

Les grenouilles peuvent être déplacées mais la mare doit de toute façon être rebouchée

Sur ce point très précis du potentiel déplacement des habitants de la mare, la justice estime que l'action de l'association de défense de l'environnement est recevable mais inutile. En effet, rien n'empêche une association ni les propriétaires de se lancer dans la pêche aux grenouilles pour leur trouver un autre plan d'eau selon la cour.

Par ailleurs, elle souligne dans son arrêté que cette nouvelle décision ne remet absolument pas en cause la condamnation à combler la mare. Le dossier sur la question des nuisances sonores a déjà été jugé il y a 3 ans. La cour ne peut pas revenir dessus. Le destin de la mare de Grignols est donc scellé depuis 2016 et la condamnation d'Annie et Michel Pécheras reste inchangée : ils doivent faire disparaître leur plan d'eau.