Dans l'affaire des mariages chinois, ces mariages fictifs organisés à l'hôtel de ville de Tours pendant 5 ans pour des touristes asiatiques, la cour d'appel d'Orléans a rendu son arrêt et aggravé les peines infligées en première instance. Lise Han, la principale accusé dans ce dossier, a été condamnée à 3 ans de prison ferme. C'est bien plus qu'en première instance. Les autres prévenus ont vu aussi leur peine aggravée dans ce dossier qui avait conduit au suicide du maire de Tours, lors du premier procès le 7 avril 2015.

Un mandat d'arrêt contre Lise Han

Lise Han, écope de 4 ans de prison, dont 3 ans ferme, c'est plus que les réquisitions de l'avocate générale lors du procès en appel (1 an et demi ferme), et c'est surtout 2 années de prison ferme en plus par rapport au jugement de première instance en octobre 2015. Un mandat d'arrêt a d'ailleurs été délivré contre l'ancienne maîtresse de Jean Germain. Lise Han étant absente à l'énoncé de l'arrêt. Son mari a lui été condamné à 1 an de prison avec sursis contre une amende de 5.000 euros en première instance. François Lagière, directeur de cabinet de Jean Germain, est lui condamné à 2 ans de prison avec sursis (15 mois avec sursis en première instance). Quant à Jean-François Lemarchand, directeur de l'office de Tourisme, il écope de 12 mois de prison avec sursis, contre 10 en première instance. C'est la seule peine allégée. Au total, Lise Han a empoché 750.000 euros dans l'organisation de ces noces romantiques, via une société qu'elle avait au départ créé et qui tirait toutes les ficelles alors qu'elle était en même temps salariée de la mairie. Une affaire qui avait conduit le maire de Tours à se suicider avant l'ouverture de son procès, le 7 avril 2015.