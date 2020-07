Affaire des masques du candidat Grouard : le Parquet d'Orléans ouvre une enquête préliminaire

L'ex maire d'Orléans, et candidat aux municipales 2020, avait répondu lors d'un point presse après les informations sur des soupçons de financement illégal de sa campagne électorale à Orléans

Céline Visiedo, procureur de la République adjointe, indique ce lundi soir qu'une enquête préliminaire a été ouverte pour "soupçons de financement illégal de campagne" lors des élections municipales 2020 à Orléans.

Un signalement effectué par un ancien élu...

Cette ouverture fait suite à un signalement, qu'a effectué la semaine dernière Tahar Ben Chaabane auprès du procureur de la République. L'ancien élu centriste avait adressé un courrier dans lequel il soupçonnait "une forte présomption de financement illégal de la campagne électorale de Serge Grouard." Tahar Ben Chaabane s'appuyait notamment sur les informations publiées par Radio France.

... sur la base de l'enquête de Radio France

Le 16 juin dernier, la Cellule Investigation et France Bleu Orléans révélaient que des soupçons de financement illégal de campagne pesaient sur Serge Grouard. Candidat aux municipales à Orléans, l'ancien maire LR (réélu le 28 juin) avait distribué pendant plusieurs semaines un stock de 80.000 masques chirurgicaux acquis grâce à des dons d’entreprises et via l'association des maires du Loiret (AML). Comme le démontrait notre enquête, le montage de l’opération soulève des interrogations sur la régularité du financement de sa campagne.

La campagne électorale n'ayant pas été suspendue par la crise sanitaire, les règles de financement continuaient de s’appliquer - et notamment l’interdiction pour un candidat de recevoir un don d’une personne morale, quelle qu’elle soit, entreprise ou association. L'enquête a été confiée à la Direction interrégionale de la police judiciaire à Orléans.