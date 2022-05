Affaire des mystérieuses piqûres dans des établissements de nuit : 48 faits en Loire-Atlantique recensés

Des jeunes gens victimes de piqûre en boite de nuit, dans des bars, parfois dans des salles de concert. Le phénomène signalé à Nantes en février reste mystérieux et s'est étendu à de nombreuses villes du pays.

Dans un communiqué ce jeudi soir, le procureur général de la cour d'appel de Rennes rappelle que, pour l'instant, sur le ressort de la cour d'appel, soit la Bretagne et la Loire-Atlantique, aucune trace de GHB, la drogue du violeur, ou autre substance toxique. "Le motif de ces agissements, sans contrepartie associée, vol ou violences corollaires, n’est pas identifié", est-il écrit.

"Afin cependant d'apporter à ce phénomène une réponse cohérente et globale sur le ressort de la Cour, le procureur général vient de donner pour instruction que les services d'enquêtes, police d'une part et gendarmerie d'autre part, soient en co-saisine avec leur échelon régional ou zonal (police judiciaire et section de recherches)", est-il encore indiqué.

Une quarantaine de cas, à ce jour, en Loire-Atlantique

Dans ce communiqué, il est recensé un cas à Saint-Nazaire. A Nantes, ce jeudi soir, Renaud Gaudeul, le procureur de la République, précise qu'à ce jour son parquet a connaissance de 47 faits avérés sur Nantes et agglomération.

Le parquet général invite "les victimes éventuelles à se faire connaître le plus rapidement possible après la commission des faits, auprès des services d’enquête ou hospitaliers, aux fins des constatations."