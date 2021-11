La procureure de la République de Pau a requis une peine d'un an de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et une amende de 2.000€ contre Hervé Lucbéreilh. L'ancien maire d'Oloron était jugé pour détournement de fonds publics et usage de faux. La décision sera rendue le 16 décembre prochain.

Affaire des notes de frais : 5 ans d'inéligibilité et un an de sursis requis contre l'ancien maire d'Oloron

Cette seconde et dernière journée au tribunal de Pau ce mardi a été marquée par les plaidoiries des avocats et surtout les réquisitions de la procureure de la République contre le prévenu Hervé Lucbéreilh. Pendant deux jours, l'ancien maire d'Oloron-Sainte-Marie a été jugé pour détournement de fonds publics et usage de faux, l'affaire dite "des notes de frais". La procureure, Cécile Gensac, a requis une peine de cinq ans d’inéligibilité, un an de prison avec sursis et une amende de 2.000€. Le tribunal rendra son jugement le 16 décembre.

Ce montant de 2.000€ ça pourrait paraître peu dans une affaire où on parle de près de 100.000€ remboursés via des fausses notes de frais, des fausses factures, des magouilles d’indemnités kilométriques autour de la voiture de fonction d’Hervé Lucbéreilh. La procureure a expliqué qu’elle ne demandait pas davantage en sachant que la mairie d’Oloron qui s’est constituée partie civile réclamait 98.000€ à Hervé Lucbéreilh.

"La folie des grandeurs de M. Lucbéreilh"

La procureure a surtout insisté sur la peine d’un an de prison avec sursis et surtout la peine de 5 ans d’inéligibilité pour qu’il n’y ait plus de risque qu’une telle situation se reproduise, pour stopper ce qui est "édifiant". La procureure a d'ailleurs déclaré : "On pouvait s’attendre chez des personnes à haute responsabilité à un comportement responsable. Non. […] On est aux confins de ce que j’appellerais la folie des grandeurs de M. Lucbéreilh sauf que dans ce système, il y a des garde-fous."

Un maire à plein temps qui ne savait pas ?

"C'est à lui qu'on présente l'addition alors qu'il n'en est pas le bénéficiaire" souligne l'avocat d'Hervé Lucbéreilh, Me Thierry Sagardoytho qui a défendu l'ancien élu comme "un maire à plein temps". "La vie politique, il l'a servie et il en a sans doute payé le prix" ajoute Me Sagardoytho en rappelant les combats de l'ex-maire oloronais notamment lors de la fermeture de la maternité. "Est-ce que des anomalies comptables deviennent des infractions pénales parce qu'elles sont commises par un homme dont la fonction fait qu'il ne peut ignorer la loi ? Attention aux raccourcis ! interpelle son avocat lors de sa plaidoirie. Je n'imagine pas que les directeurs généraux successifs n'aient pas eu la curiosité d'apporter des réserves sur des choses qu'ils jugeaient illégales."

Thierry Sagardoytho rappelle que son client ne savait pas qu'il était dans l'illégalité comme l'ignorait aussi la responsable des finances de la communauté d'Oloron : "Ce n'est pas la même chose de condamner quelqu'un qui, en toute connaissance de cause, choisit de franchir la ligne rouge et celui qui ne savait pas. [...] Cet homme ne mérite pas l'anathème, l'infamie dont certains se sont gaussés."