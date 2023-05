Affaire des notes de frais de l'ex-maire d'Orléans Olivier Carré : le Parquet requiert un non-lieu

L'affaire avait fait couler beaucoup d'encre, elle pourrait bien faire pschitt ! En juin 2019, Olivier Carré, qui était alors maire d'Orléans, avait été épinglé par le Canard enchaîné pour des voyages et des séjours dans des hôtels de luxe aux frais de la Ville. Deux ans plus tard, il avait été mis en examen pour "détournement de fonds publics". Mais au terme de l'instruction, et selon les informations de France Bleu Orléans, le Parquet d'Orléans a requis un non-lieu général dans cette affaire.

Quelques centaines d'euros en débat

Retour en arrière. En juin 2019 , le Canard enchaîné évoquait donc le train de vie d'Olivier Carré en tant que maire d'Orléans, avec des voyages à l'étranger, notamment à Las Vegas, et des nuits dans des hôtels de luxe à Paris, payés par la Ville - jusqu'à 9 500 euros sur l'année 2018. "Beaucoup de désinformation et des faits sortis de leur contexte", réagissait alors l'intéressé, qui dans une opération transparence publiait l'ensemble de ses notes de frais, démontrant que l'article du journal satirique comportait effectivement un certain nombre d'inexactitudes.

Peu de temps après, une lettre anonyme était adressée au Parquet d'Orléans - en fait un rapport d'une douzaine de pages, reprenant les différents documents publiés, et pointant des "irrégularités" dans la rédaction des ordres de mission relatifs aux déplacements d'Olivier Carré. Suite à cette lettre anonyme, le Parquet ouvrait une enquête préliminaire en septembre 2019. Mais quelques mois plus tard, en juin 2020 , Nicolas Bessone, le procureur de l'époque, ramenait les montants "éventuellement litigieux" à "de faibles montants" - quelques centaines d'euros - et laissait entendre qu'il n'y avait "pas d'élément susceptible d'engager une responsabilité pénale".

Les volte-face du Parquet

Nouveau rebondissement en juin 2021 : alors qu'on s'attendait à un simple rappel à la loi, voire à un classement sans suite, la nouvelle procureure Emmanuelle Bochenek-Puren ouvrait une information judiciaire, et Olivier Carré était mis en examen pour détournement de fonds publics. Un mois plus tard, son ancienne Première adjointe Muriel Sauvegrain était à son tour mise en examen pour "complicité" (en tant que signataire des ordres de mission).

Le Parquet semble depuis avoir de nouveau changé de position, puisqu'il a demandé un non-lieu général, dans son réquisitoire en date du 3 novembre 2022 - l'enquête n'ayant pas non plus permis d'apporter d'éléments nouveaux. C'est maintenant au juge d'instruction de se prononcer, soit en confirmant cette demande de non-lieu, soit au contraire en ordonnant un procès en correctionnelle. En attendant, le Parquet d'Orléans se refuse à tout commentaire.